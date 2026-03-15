Λίβανος: Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες ζητά διπλωματική οδό για το τέλος του πολέμου

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στο Βερολίνο, Γερμανία, Τετάρτη 14 Μαΐου 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, έκρινε χθες Σάββατο ότι είναι «εφικτές» συνομιλίες, ότι μπορεί να ανοίξουν «διπλωματικές οδοί» για να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται ξανά στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή από την αρχή του μήνα σε τουλάχιστον 826 ανθρώπους, ανάμεσά τους 106 παιδιά, κι έχουν εκτοπίσει εξαναγκαστικά πάνω από 830.000 πολίτες, κατά τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, μόνο η διπλωματία, ο διάλογος», είπε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό, τονίζοντας πως απαιτείται να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλιστεί «άμεση αποκλιμάκωση και τερματισμός των εχθροπραξιών».

Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τη «δέσμευσή» τους στο κράτος του Λιβάνου: «υποστηρίξτε το λιβανικό κράτος και τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις» ώστε να έχουν τις «δυνατότητες και τους πόρους που απαιτούνται», δήλωσε.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στην περιοχή τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολά εξαπέλυσε ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να εκδικηθεί τον πόλεμο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ηγέτης του σιιτικού κινήματος Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε την Παρασκευή πως η Χεζμπολά είναι έτοιμη μια «μακρά σύγκρουση» με το Ισραήλ, μιλώντας για «υπαρξιακή μάχη».

Η Χεζμπολά ανέλαβε χθες την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους εντατικούς βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, όπου έστειλε χερσαίες δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε επικαλούμενος ισραηλινούς και αμερικανούς αξιωματούχους ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, για να «διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολά».

Η Χεζμπολά από την πλευρά της έκανε λόγο χθες βράδυ για μάχες σώμα με σώμα με τον ισραηλινό στρατό στη Χιάμ, με χρήση «ελαφρών όπλων μικρού διαμετρήματος» και «ρουκέτες».

Ασθενοφόρα στο στόχαστρο

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 17 γιατροί, νοσοκόμοι και διασώστες σκοτώθηκαν χθες Σάββατο στην Μπουρτζ Καλαουίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, έπειτα από πλήγμα στη Σαουάνε το οποίο σκότωσε δυο μέλη πληρώματος ασθενοφόρου συνδεόμενα με τη Χεζμπολά και τη συμμαχική παράταξη Άμαλ.

Η δομή υγείας που χτυπήθηκε ανήκε στην Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, που πρόσκειται στη Χεζμπολά. Η Επιτροπή τόνισε πως οι επιθέσεις δεν θα την εμποδίσουν «να επιτελέσει το ανθρωπιστικό καθήκον της».

Συνολικά 31 μέλη του υγειονομικού προσωπικού σκοτώθηκαν τις 13 ημέρες του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, οι οποίες κατηγορούν το Ισραήλ ότι «στοχοποιεί» επανειλημμένα διασώστες όταν σπεύδουν με ασθενοφόρα να επέμβουν.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διατείνεται πως η Χεζμπολά χρησιμοποιεί ασθενοφόρα και ιατρικές υποδομές «για στρατιωτικούς σκοπούς», ανέφερε πως έπληξε μέλη του κινήματος που μετέφεραν «ρουκέτες σε αποθήκη» κοντά στην Μπουρτζ Καλαουίγια.

Έγιναν κι άλλοι βομβαρδισμοί στη χώρα, ένας από τους οποίος είχε απολογισμό νεκρό και τέσσερις τραυματίες σε πολυκατοικία σε βόρειο προάστιο της Βηρυτού, που είχε ήδη γίνει στόχος την προηγουμένη, σύμφωνα με λιβανικά ΜΜΕ.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε ότι υπήρχαν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή Ναμπάα - Μπουρτζ Χαμούντ, εκτός των προπυργίων της Χεζμπολά στο νότιο τμήμα της λιβανικής πρωτεύουσας, και είδε τραυματιοφορείς στην περιοχή.

Ήταν η «πρώτη φορά» που βομβαρδίστηκε η περιοχή αυτή, που δεν είχε χτυπηθεί στον προηγούμενο πόλεμο του Ισραήλ και της Χεζμπολά ως τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με 42χρονο κάτοικό της, τον Λεβόν Γαζαλιάν.

Όλοι οι κάτοικοι έχουν τρομοκρατηθεί, πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο στην πυκνοκατοικημένη συνοικία αυτή, όπου ζουν πολλά μέλη της μεγάλης αρμενικής κοινότητας του Λιβάνου.

«Δεν ξέρουμε ποτέ πού θα γίνει το επόμενο πλήγμα», είπε η Χανάντι Χασέμ, 50 ετών, που κοιμάται με συγγενείς μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Βομβαρδισμός έπληξε εξάλλου διαμέρισμα στα περίχωρα της παραθαλάσσιας πόλης Σαΐντα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, διαπίστωσε ανταποκριτής του AFP.

«Απαράδεκτες επιθέσεις»

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες συναντήθηκε χθες με τον αρχηγό του λιβανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ροντόλφ Χαϊκάλ, με τον οποίο συζήτησε για την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνεί στα τέλη του 2024 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, για το σχέδιο αφοπλισμού του σιιτικού κινήματος και για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ.

Αξίωσε να τερματιστούν «οι επιθέσεις εναντίον των κυανοκράνων», χαρακτηρίζοντάς τις «απαράδεκτες».

Την Παρασκευή, ισραηλινά πυρά έπληξαν αρχηγείο της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) στον νότο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Η FINUL ανακοίνωσε ότι άρχισε να διενεργεί έρευνα.

Την περασμένη εβδομάδα τρεις κυανόκρανοι, μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Γκάνας, τραυματίστηκαν από πυρά, σύμφωνα με τη FINUL, παρούσα στον νότιο Λίβανο από το 1978.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε το Ισραήλ να δεχτεί «απευθείας συνομιλίες» με τη λιβανική κυβέρνηση και «όλες τις συνιστώσες» του Λιβάνου τονίζοντας πως «πρέπει να γίνει το παν για να αποτραπεί» η χώρα «να βυθιστεί στο χάος».