«Δώδεκα σοφοί» αρκούν: Τι πιστεύει ο Ζούκερμπεργκ για την επόμενη επανάσταση στην τεχνητή νοημοσύνη

Snapshot Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ πιστεύει ότι μία μικρή ομάδα περίπου 12 κορυφαίων ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτύχει σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις.

Το Biohub στοχεύει στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μαζί με τη βιολογία για την πρόληψη, θεραπεία ή διαχείριση όλων των ασθενειών έως το τέλος του αιώνα.

Η ανταγωνιστική αγορά ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη προσελκύει ταλέντα, αλλά το Biohub προσφέρει έργα με έντονο επιστημονικό και κοινωνικό αντίκτυπο ως κίνητρο.

Η έλλειψη υπολογιστικής ισχύος αποτελεί περιορισμό για τα περισσότερα ερευνητικά εργαστήρια παγκοσμίως και επηρεάζει τον ρυθμό της καινοτομίας. Snapshot powered by AI

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ υποστήριξε ότι η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη δεν απαιτεί τεράστιες ομάδες ερευνητών, αλλά μπορεί να επιτευχθεί από μία μικρή, εξαιρετικά ικανή ομάδα επιστημόνων, μιλώντας σε podcast.

Υυποστήριξε ότι ακόμη και μία ομάδα περίπου 12 ή μερικών δεκάδων κορυφαίων ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει στη Silicon Valley για την προσέλκυση εξειδικευμένου ταλέντου.

Ο επικεφαλής της Meta μίλησε στο πλαίσιο συζήτησης για το Biohub, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ιατρικής έρευνας που έχει ιδρύσει μαζί με τη γυναίκα του, Πρισίλα Τσαν.

Όπως εξήγησε, η αποστολή του οργανισμού είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με τη βιολογία, με στόχο την πρόληψη, τη θεραπεία ή τη διαχείριση όλων των ασθενειών μέχρι το τέλος του αιώνα.

Τόνισε ότι το Biohub προσφέρει ένα μοναδικό ερευνητικό περιβάλλον, καθώς συνδυάζει αιχμή της βιολογικής επιστήμης με αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που δύσκολα συναντάται σε άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή εταιρείες.

Παράλληλα, ο Ζούκερμπεργκ αναγνώρισε ότι η αγορά για ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, καθώς οι ερευνητές έχουν πολλές επαγγελματικές επιλογές και βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση.

Ωστόσο, σημείωσε πως αυτό που διαφοροποιεί οργανισμούς όπως το Biohub, είναι η δυνατότητα συμμετοχής σε έργα με έντονο επιστημονικό και κοινωνικό αντίκτυπο, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο πέρα από τις κλασικές ευκαιρίες απασχόλησης σε μεγάλα εργαστήρια ανάπτυξης γλωσσικών μοντέλων.

Επίσης, εξέφρασε αισιοδοξία ότι η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιταχύνει την επίτευξη των στόχων του Biohub, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιστημονική εξέλιξη είναι μία δυναμική διαδικασία με συνεχώς νέες προκλήσεις που προκύπτουν στην πορεία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σχεδόν όλα τα ερευνητικά εργαστήρια παγκοσμίως αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην υπολογιστική ισχύ, κάτι που επηρεάζει άμεσα τον ρυθμό της έρευνας και της καινοτομίας.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι η τρέχουσα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τον κάνει να αισθάνεται ταυτόχρονα ενθουσιασμένος αλλά και εξαντλημένος, περιγράφοντας έτσι τον ιδιαίτερα έντονο ρυθμό και την πίεση που χαρακτηρίζει τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα.