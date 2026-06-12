Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η ορκωμοσία στο Προεδρικό Μέγαρο των νέων μελών της κυβέρνησης από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο. Eurokinissi

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα παραμείνει στο υπουργείο Εξωτερικών ως υπηρεσιακή υφυπουργός.

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