Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους - Τι είπε ανασχηματισμό

«Είναι δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης. Εγώ είμαι ευγνώμων. Αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγώ δεν θα είχα πάρει τις ευκαιρίες. Κι έχω και μεγάλη ευθύνη απέναντι στους πολίτες να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης», είπε για τον χθεσινό μίνι ανασχηματισμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ απάντησε και για το πότε τα πάμε στις κάλπες:

«Δεν έχει καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με έναν άνθρωπο που κάνει μια δουλειά. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Πρώτον γιατί αυτό είναι το συνεπές απέναντι στους πολίτες και δεύτερον για πολιτικούς λόγους. Μιλάμε για κατώτατο μισθό. Θέλουμε να έχουμε παραδώσει κάποια έργα. Για όλα αυτά κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη»

Σε ερώτηση αν με τις χθεσινές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ενισχύεται το δεξιό προφίλ της ΝΔ σε σχέση και με το πιθανό κόμμα Σαμαρά απάντησε:

«Η καλύτερη απάντηση σε όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν χώρο είναι οι πολιτικές» και πρόσθεσε: «Ο κ. Μαρκόπουλος και ο κ. Σιμόπουλος βγήκαν μπροστά στα δύσκολα»

«Πρεπει να δοθούν κι άλλα, να υπάρξουν κι άλλες φοροελαφρύνσεις. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλα΄ο τρόπος μας είναι ο μόνος να διαχειριστούμε αυτήν την πρωτοφανή αύξηση των τιμών όχι μόνο στην Ελλάδα», κατέληξε μιλώντας για την οικονομία.

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