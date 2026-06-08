Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό - Τι απάντησε για Σαμαρά - LIVE

Απαντήσεις για όλα τα θέματα της επικαιρότητας 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό - Τι απάντησε για Σαμαρά - LIVE

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μαρινάκης:

-Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές στην Εύβοια έκανε ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. 70 μετασεισμοί μέσα στη νύχτα. Ενισχύεται η εκτίμηση ότι τα 5,2R ήταν ο κύριος σεισμός.

-64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 48ωρο

-Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2%, συνεχιζόμενη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης κατά 1%. Εκφράζεται η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας

Τι απάντησε στις ερωτήσεις

Για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος Δένδια:

«Ήδη ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ενημέρωσε δια ασυρμάτου για την τουρκική παρενόχληση. Οι περαιατέρω ενέρεγεις θα αποφασισθούν από τα αρμόδια υπουργεία. Καταδικάζουμε την ενε΄ργεια»

Για την μετακίνησή του και τον ανασχηματισμό:

«Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του πρωθυπουργού. Θα καλυφτούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις»

«Μην… αγοράζετε όσα διαβάζετε σε διάφορες στήλες. Ας περιμένουμε τις αποφάσεις του πρωθυπουργού»

Για τις τοποθετήσεις Σαμαρά:

«Η πραγματικότητα δείχνει ότι όσα έγιναν επί κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είχνα γίνει από την μεταπολίτευση και μετά. Δημοκρατία έχουμε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Η κοινωνία ενδιαφέρεται για λύσεις. Απαντήσεις στα αιτήματα που έχει καθημερινά. Η συζήτηση περί μια πικρίας και προσωπικής ατζέντας δεν ενδιαφέρει τον κόσμο»

«Τι έχει πάθει κι αυτή η δόλια η ψυχή της ΝΔ, ας την αφήσουμε στην ησυχία της. Πώς γίνεται η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη να μην εκπροσωπείσαι ενώ έχει πάρει πάνω από 40% και ακόμη και τώρα να έχει διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δεν το γνωρίζω. Πιο συνεπής πολιτική σε σχέση με αυτή του εθνάρχη Κων/νου Καραμανλή από αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν υπάρχει.»

Για αυτοδυναμία και μετεκλογικές συνεργασίες:

«Η κυβέρνηση επιδιώκει νέα καθαρή εντολή. Ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι εμμονή και αυτοσκοπός. Μια σταθερή κυβέρνηση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις καθαρές χωρίς να είναι αποτέλεσμα συνεννοήσεων»

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης

«Έχουμε ζήσει τις συνέπειες των επαναστατών χωρίς ουσία. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί η ιστορία. Τα κόμματα αυτά έχουν δύο κοινά, τον τοξικό και ανούσο λόγο και ότι επαναλαμβάνουν τη φιλοσοφία που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ του ΄80, να ζούμε με δανεικά»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Οικονομία: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

12:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Απαξιώνετε το προϊόν, στοχοποιείτε εργαζόμενους και παράγετε τοξικότητα»

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στη θεία η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής

12:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναβλήθηκε επ'αόριστον η δίκη για την εκτέλεση της Σύμβασης 717

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Πώς κρυβόταν επί 27 χρόνια ο καταζητούμενος της Interpol για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Θεσσαλονίκη για τον αδόκητο θάνατο του εργαζόμενου στην καθαριότητα που είχε σώσει άστεγο από βέβαιο θάνατο

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης τεχνολογίας στην Τουρκία;

12:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 20χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα αφού δέχτηκε επίθεση με καυτό λάδι από συνάδελφο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό - Τι απάντησε για Σαμαρά - LIVE

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις ενστάσεις στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Κουρασάο πάει Μουντιάλ με... σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα: Το βίντεο με τους παίκτες που έγινε viral

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί 35 χρόνια μετά

12:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 – Φυσική: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυτελή θαλαμηγό στην Αμφιλοχία, με έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος και εισήγηση για «λουκέτο» στην εταιρεία - Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κατάσχεση ουρανίου: Μπορούν οι ΗΠΑ να το πετύχουν στο Ιράν; Οι δύο προηγούμενες επιχειρήσεις «Άλσος» και «Ζαφείρι»

11:49LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Υψηλά ποσοστά, εντυπωσιακές μεταμφιέσεις

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παίξει ντοματοπόλεμο στο φεστιβάλ «Tomatina»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά: Καραμανλής, Παυλόπουλος, Κακλαμάνης και πλήθος κόσμου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος και εισήγηση για «λουκέτο» στην εταιρεία - Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Ο μυστηριώδης φάκελος που έχουν οι Βρετανοί «δείχνει» τον ένοχο

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 200 τραυματίες - Ζημιές σε κτήρια και γέφυρες, προειδοποιήσεις για τσουνάμι

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί 35 χρόνια μετά

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Φυσική και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

10:37LIFESTYLE

Πάνος Μιχαλόπουλος: «Ναι, επιστρέφω!» - Το comeback στην τηλεόραση και ο μοναδικός όρος που έθεσε

10:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου ως σκλάβα για το Opus Dei»: Η ιστορία δύο αδελφών που ζούσαν μέσα στην καθολική αίρεση

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυτελή θαλαμηγό στην Αμφιλοχία, με έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στην Οικονομία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Η στιγμή που ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε την πόλη Τζένεραλ Σάντος, γκρεμίζοντας κτήρια - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ