Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό - Τι απάντησε για Σαμαρά - LIVE

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μαρινάκης:

-Αυτοψία στις πληγείσες περιοχές στην Εύβοια έκανε ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. 70 μετασεισμοί μέσα στη νύχτα. Ενισχύεται η εκτίμηση ότι τα 5,2R ήταν ο κύριος σεισμός.

-64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 48ωρο

-Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2%, συνεχιζόμενη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης κατά 1%. Εκφράζεται η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας

Τι απάντησε στις ερωτήσεις

Για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος Δένδια:

«Ήδη ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ενημέρωσε δια ασυρμάτου για την τουρκική παρενόχληση. Οι περαιατέρω ενέρεγεις θα αποφασισθούν από τα αρμόδια υπουργεία. Καταδικάζουμε την ενε΄ργεια»

Για την μετακίνησή του και τον ανασχηματισμό:

«Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του πρωθυπουργού. Θα καλυφτούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις»

«Μην… αγοράζετε όσα διαβάζετε σε διάφορες στήλες. Ας περιμένουμε τις αποφάσεις του πρωθυπουργού»

Για τις τοποθετήσεις Σαμαρά:

«Η πραγματικότητα δείχνει ότι όσα έγιναν επί κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είχνα γίνει από την μεταπολίτευση και μετά. Δημοκρατία έχουμε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Η κοινωνία ενδιαφέρεται για λύσεις. Απαντήσεις στα αιτήματα που έχει καθημερινά. Η συζήτηση περί μια πικρίας και προσωπικής ατζέντας δεν ενδιαφέρει τον κόσμο»

«Τι έχει πάθει κι αυτή η δόλια η ψυχή της ΝΔ, ας την αφήσουμε στην ησυχία της. Πώς γίνεται η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη να μην εκπροσωπείσαι ενώ έχει πάρει πάνω από 40% και ακόμη και τώρα να έχει διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δεν το γνωρίζω. Πιο συνεπής πολιτική σε σχέση με αυτή του εθνάρχη Κων/νου Καραμανλή από αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν υπάρχει.»

Για αυτοδυναμία και μετεκλογικές συνεργασίες:

«Η κυβέρνηση επιδιώκει νέα καθαρή εντολή. Ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν είναι εμμονή και αυτοσκοπός. Μια σταθερή κυβέρνηση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις καθαρές χωρίς να είναι αποτέλεσμα συνεννοήσεων»

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης

«Έχουμε ζήσει τις συνέπειες των επαναστατών χωρίς ουσία. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί η ιστορία. Τα κόμματα αυτά έχουν δύο κοινά, τον τοξικό και ανούσο λόγο και ότι επαναλαμβάνουν τη φιλοσοφία που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ του ΄80, να ζούμε με δανεικά»

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