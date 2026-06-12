Νεκροταφείο του διαστήματος: Ένας μυστηριώδης κοσμικός άνεμος καταστρέφει ολόκληρους γαλαξίες

Snapshot Το τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε πολλούς γιγαντιαίους γαλαξίες που σταμάτησαν να σχηματίζουν άστρα πολύ νωρίς στο σύμπαν.

Η απώλεια ψυχρού αερίου οδηγεί στην παύση παραγωγής άστρων και στον «θάνατο» των γαλαξιών.

Οι εκρήξεις σουπερνόβα λόγω υψηλού ρυθμού σχηματισμού άστρων προκαλούν ισχυρούς γαλαξιακούς ανέμους που απομακρύνουν το αέριο.

Αυτός ο μηχανισμός πιθανόν εξηγεί γιατί πολλοί νεαροί γαλαξίες «πέθαναν» νωρίτερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Snapshot powered by AI

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb έχει βοηθήσει τους αστρονόμους να λύσουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του πρώιμου σύμπαντος, ανακαλύπτοντας έναν μηχανισμό που μπορεί να εξηγεί τον απροσδόκητα υψηλό αριθμό λεγόμενων «νεκρών γαλαξιών» που σχηματίστηκαν λίγο μετά τη γέννηση του σύμπαντος.

Ένας νεκρός γαλαξίας είναι εκείνος στον οποίο δεν σχηματίζονται πλέον νέα άστρα. Παλαιότερα θεωρούνταν ότι οι γαλαξίες «πεθαίνουν» αργά, μέσα σε δισεκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, από το 2022, το τηλεσκόπιο Webb έχει αποκαλύψει έναν αριθμό γιγαντιαίων γαλαξιών που σταμάτησαν να σχηματίζουν άστρα όταν το σύμπαν ήταν ακόμη πολύ νεαρό.

Η νέα μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα αντικείμενο που ονομάζεται CRISTAL-02, ένα σύνολο γαλαξιών που βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης, και οι αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν τεράστιο πίδακα ψυχρού αερίου που κυριολεκτικά εκτοξεύεται προς το διάστημα.

Το αέριο αποτελεί την βασική πρώτη ύλη για τον σχηματισμό νέων άστρων. Αν ένας γαλαξίας το χάσει, η παραγωγή άστρων σταματά και ο γαλαξίας αρχίζει να «πεθαίνει».

Ένα κοινό φαινόμενο στο πρώιμο σύμπαν;

Παραδόξως, οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες μπορεί να μην είναι οι μόνες υπεύθυνες για αυτούς τους καταστροφικούς ανέμους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο CRISTAL-02 σχηματίζει άστρα με περίπου διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με γαλαξίες παρόμοιου μεγέθους. Η αφθονία των νεοσχηματιζόμενων άστρων οδηγεί στη συνέχεια σε συχνές εκρήξεις σουπερνόβα, οι οποίες μαζί δημιουργούν έναν εξαιρετικά ισχυρό γαλαξιακό άνεμο.

Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα συχνό φαινόμενο στο πρώιμο σύμπαν. Αν η θεωρία τους είναι σωστή, εξηγεί γιατί τόσοι πολλοί νεαροί γαλαξίες «πέθαναν» πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.