Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Ανοιχτές οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι των 150 ευρώ

Snapshot Ο δήμος Νέας Σμύρνης προσφέρει έκτακτο επίδομα καλοκαιριού ύψους 150 ευρώ σε ευάλωτες ομάδες της περιοχής.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και δεν γίνονται δεκτές μέσω email.

Οι δικαιούχοι που έλαβαν το επίδομα Πάσχα 2026 χρειάζεται μόνο να υποβάλουν αίτηση χωρίς δικαιολογητικά.

Οι νέοι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά που αφορούν ταυτοποίηση, οικογενειακή κατάσταση, εισοδήματα και περιουσία.

Υπάρχει δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στην Κοινωνική Υπηρεσία έως τις 22 Ιουνίου 2026, ώρες 09:00

13:00. Snapshot powered by AI

Έκτακτο επίδομα για το καλοκαίρι, ύψους 150 ευρώ, προσφέρει στους πολίτες του ο δήμος της Νέας Σμύρνης, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των πιο ευάλωτων ομάδων της περιοχής.

Οι αιτήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση άνοιξαν από χθες, Πέμπτη, με την προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών να λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://neasmyrni.otaplus.gr/sadns/

(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Για Έκτακτο Επίδομα Καλοκαίρι 2026)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, αιτήσεις μέσω email δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι εγκεκριμένοι ωφελούμενοι που έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση το Πάσχα του 2026, και επιθυμούν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Καλοκαιριού 2026 θα χρειαστεί να καταθέσουν μόνο αίτηση χωρίς τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιποι αιτούντες μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση, οφείλουν να επισυνάπτουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ευκρινή και σκαναρισμένα. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, συνιστάται η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Για τους νέους αιτούντες απαιτείται η υποβολή σειράς δικαιολογητικών που αφορούν την ταυτοποίηση, την οικογενειακή κατάσταση, τα εισοδήματα και την περιουσιακή εικόνα του νοικοκυριού.

Κύρια δικαιολογητικά για όλους τους δικαιούχους

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (συνοδευόμενου από άδεια παραμονής όπου απαιτείται) όλων των διαμενόντων στην οικία.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία).

Φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, νερού ή τηλεφωνίας.

Αποδεικτικό ΙΒΑΝ σε έντυπη μορφή, όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (βεβαίωση τήρησης καταθετικού λογαριασμού ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου).

Δικαιολογητικά οικονομικής κατάστασης

Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα (όχι σύνοψη) όλων των διαμενόντων στην οικία.

Τελευταίο Ε9 ή Περιουσιολόγιο ή Δήλωση ΕΝΦΙΑ όλων των διαμενόντων στην οικία.

Εναλλακτικά:

Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (αίτηση και έγκριση).

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση

Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ (σε περίπτωση ενοικίου).

Δύο πρόσφατες αποδείξεις καταβολής ενοικίου (σε περίπτωση ληγμένου μισθωτηρίου).

Έντυπο Ε1 (σε περίπτωση φιλοξενίας ή παραχώρησης κατοικίας).

Βεβαίωση αστεγίας (εκδίδεται από την Υπηρεσία).

Αντίγραφο διαζυγίου και έγγραφα επιμέλειας παιδιών.

Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται η διάσταση και το χρονικό διάστημα αυτής.

Πιστοποιητικό γέννησης (σε περίπτωση νεογέννητου).

Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση χηρείας).

Γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ (σε περίπτωση ΑμεΑ).

Βεβαίωση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης στην Κοινωνική Υπηρεσία (Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 2ος όροφος), έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, κατά τις ώρες 09:00 – 13:00.

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