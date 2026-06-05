Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Ανοιχτές οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι των 150 ευρώ

Ποιος είναι ο δήμος της Αττικής που προσφέρει έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους πολίτες του

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Ανοιχτές οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι των 150 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο δήμος Νέας Σμύρνης προσφέρει έκτακτο επίδομα καλοκαιριού ύψους 150 ευρώ σε ευάλωτες ομάδες της περιοχής.
  • Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και δεν γίνονται δεκτές μέσω email.
  • Οι δικαιούχοι που έλαβαν το επίδομα Πάσχα 2026 χρειάζεται μόνο να υποβάλουν αίτηση χωρίς δικαιολογητικά.
  • Οι νέοι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά που αφορούν ταυτοποίηση, οικογενειακή κατάσταση, εισοδήματα και περιουσία.
  • Υπάρχει δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στην Κοινωνική Υπηρεσία έως τις 22 Ιουνίου 2026, ώρες 09:00
  • 13:00.
Snapshot powered by AI

Έκτακτο επίδομα για το καλοκαίρι, ύψους 150 ευρώ, προσφέρει στους πολίτες του ο δήμος της Νέας Σμύρνης, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των πιο ευάλωτων ομάδων της περιοχής.

Οι αιτήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση άνοιξαν από χθες, Πέμπτη, με την προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών να λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος αιτήσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://neasmyrni.otaplus.gr/sadns/
(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Για Έκτακτο Επίδομα Καλοκαίρι 2026)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, αιτήσεις μέσω email δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι εγκεκριμένοι ωφελούμενοι που έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση το Πάσχα του 2026, και επιθυμούν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Καλοκαιριού 2026 θα χρειαστεί να καταθέσουν μόνο αίτηση χωρίς τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιποι αιτούντες μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση, οφείλουν να επισυνάπτουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ευκρινή και σκαναρισμένα. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, συνιστάται η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Για τους νέους αιτούντες απαιτείται η υποβολή σειράς δικαιολογητικών που αφορούν την ταυτοποίηση, την οικογενειακή κατάσταση, τα εισοδήματα και την περιουσιακή εικόνα του νοικοκυριού.

Κύρια δικαιολογητικά για όλους τους δικαιούχους

  • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (συνοδευόμενου από άδεια παραμονής όπου απαιτείται) όλων των διαμενόντων στην οικία.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία).
  • Φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, νερού ή τηλεφωνίας.
  • Αποδεικτικό ΙΒΑΝ σε έντυπη μορφή, όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (βεβαίωση τήρησης καταθετικού λογαριασμού ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου).

Δικαιολογητικά οικονομικής κατάστασης

  • Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα (όχι σύνοψη) όλων των διαμενόντων στην οικία.
  • Τελευταίο Ε9 ή Περιουσιολόγιο ή Δήλωση ΕΝΦΙΑ όλων των διαμενόντων στην οικία.

Εναλλακτικά:

  • Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (αίτηση και έγκριση).

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση

  • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ (σε περίπτωση ενοικίου).
  • Δύο πρόσφατες αποδείξεις καταβολής ενοικίου (σε περίπτωση ληγμένου μισθωτηρίου).
  • Έντυπο Ε1 (σε περίπτωση φιλοξενίας ή παραχώρησης κατοικίας).
  • Βεβαίωση αστεγίας (εκδίδεται από την Υπηρεσία).
  • Αντίγραφο διαζυγίου και έγγραφα επιμέλειας παιδιών.
  • Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται η διάσταση και το χρονικό διάστημα αυτής.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (σε περίπτωση νεογέννητου).
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση χηρείας).
  • Γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ (σε περίπτωση ΑμεΑ).
  • Βεβαίωση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτοπρόσωπης κατάθεσης στην Κοινωνική Υπηρεσία (Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 2ος όροφος), έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, κατά τις ώρες 09:00 – 13:00.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Έπεσαν καλώδια τρόλεϊ - Χάος στους γύρω δρόμους

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα που προσπάθησε να την ταΐσει - Δείτε βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD ψάχνει ευρωπαϊκά εργοστάσια και ιστορικές μάρκες

09:35ΥΓΕΙΑ

Λιπαρότητα στο τριχωτό της κεφαλής: Καθημερινή ενόχληση ή ζήτημα υγείας;

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου: Οι 4 ελληνικές που βρίσκονται στη λίστα

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Ανοιχτές οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι των 150 ευρώ

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Tα παιδιά δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία – Η αστυνομία δεν είχε δεχθεί καταγγελία»

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Αυτοκτόνησε 40χρονος άνδρας – Έπεσε στο κενό από όροφο του Νοσοκομείου

09:18TRAVEL

Η Σίφνος ανάμεσα στα «διαμάντια» της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» Κηφισός και κεντρικές οδικές αρτηρίες

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη ο μελισσοκόμος από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά - Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

08:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ζωολογικός κήπος καλωσόρισε τρεις μικρούς λεμούριους που απειλούνται με εξαφάνιση

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων - Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία βίντεο

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PosoKanei: Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ

08:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Κόκκινα» δάνεια: Ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άρειο Πάγο – «Παράθυρο» για νέες διεκδικήσεις

08:32NEWSBOMB

Νέοι Επιβάτες: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε παντοπωλείο - Δύο τραυματίες από το συμβάν

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Διέλυσαν μπαρ για να αναγκάσουν τον ιδιοκτήτη να πληρώσει προστασία

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός διαρρηκτών από ιδιοκτήτη σπιτιού με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονης

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, δράστης ο γιος της συντρόφου του

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: «Κλείδωσε» ο Κυρανάκης για τη θέση του Γραμματέα

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων - Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία βίντεο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη ο μελισσοκόμος από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά - Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Λειψυδρία στα ελληνικά νησιά - Το καλοκαίρι δοκιμάζει τις αντοχές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Διέλυσαν μπαρ για να αναγκάσουν τον ιδιοκτήτη να πληρώσει προστασία

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαρζάν Σατραπί: Μπορεί η βαθιά θλίψη να οδηγήσει στο θάνατο; Τι είναι το σύνδρομο της «ραγισμένης καρδιάς»

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Το γέλιο και η ειρωνεία σε Γερμανό δημοσιογράφο - «Η χώρα σου ετοιμάζεται για πόλεμο;»

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Ανοιχτές οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι των 150 ευρώ

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Αυτοκτόνησε 40χρονος άνδρας – Έπεσε στο κενό από όροφο του Νοσοκομείου

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτική ανάρτηση από τον Υπάτιο Πατμάνογλου 9 χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε σύζυγο και γιο - «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η ώρα της ισοφάρισης ή του απόλυτου πλεονεκτήματος

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά δημοσιεύματα: Ελληνικό σκάφος του Λιμενικού πανικοβλήθηκε όταν εμφανίστηκε τουρκικό υποβρύχιο - Βίντεο

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ