Επίδομα παιδιού Α21: Έως πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις

Μέχρι τις 10 Ιουλίου θα δέχεται αιτήσεις η πλατφόρμα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επίδομα παιδιού Α21: Έως πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις
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  • Η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού είναι ανοιχτή για αιτήσεις μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00.
  • Η αίτηση γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet και απαιτεί οριστική υποβολή, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.
  • Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα εξαρτώμενα παιδιά και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, με ενημέρωση μετά τη φορολογική δήλωση του 2025.
  • Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται δήλωση της σχολικής μονάδας, της τάξης και του αριθμού μητρώου του παιδιού, με διασταύρωση των στοιχείων.
  • Αν τα σχολικά στοιχεία δεν διασταυρωθούν, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό.
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Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026, στις 18:00, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση:

  • τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21,
  • το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025.

Για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

  • η σχολική μονάδα,
  • η τάξη,
  • ο αριθμός μητρώου του παιδιού.

Αν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Σημειώνεται ότι, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη.

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