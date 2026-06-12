Ιστορική συμφωνία: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες σε κοινό ενεργειακό μέτωπο

Snapshot Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν διακήρυξη για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (EMEC) ως μόνιμη πλατφόρμα συνεργασίας στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας 3+1 αναγνωρίστηκε ως στρατηγικός καταλύτης για υποδομές, κυβερνοασφάλεια και διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το EMEC θα ενισχύσει την περιφερειακή σταθερότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων χωρών.

Η Ελλάδα τόνισε ότι η ενέργεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο πίεσης και ότι μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή.

Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον Κάθετο Διάδρομο, το ενδιαφέρον των Βαλκανικών κρατών και η πρόοδος σε ερευνητικές γεωτρήσεις και επενδύσεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Από το Χιούστον του Τέξας «ξεδιπλώνεται» ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου. Με την υπογραφή της διακήρυξης για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (EMEC), Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να μετατρέψουν τη συνεργασία τους σε μόνιμη στρατηγική πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνεδρίαση της Υπουργικής Συνάντησης του Σχήματος Συνεργασίας 3+1 για την Ενέργεια στο Χιούστον του Τέξας, στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλη Δαμιανό, τον πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δρ. Γιεχιέλ Λάιτερ και τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ, Μοσέ Νταγιάν.

Κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Σύσκεψης, επανεπιβεβαιώθηκε η σημασία της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας 3+1 για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ, όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την εξέλιξη του σχήματος σε καταλύτη για τη νέα γενιά στρατηγικών ενεργειακών υποδομών στην περιοχή μας, συμπεριλαμβάνοντας την κυβερνοασφάλεια και τα έργα διασύνδεσης ως νέες προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να εντάξει στις εργασίες του.

Κατόπιν, ακολούθησε στο πανεπιστήμιο Rice η υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, που θα αποτελέσει το σταθερό σημείο έρευνας και ανάπτυξης της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες μεταξύ των κρατών και ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα.

Κατά την τελετή υπογραφής της διακήρυξης, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τη στιγμή ως «ιστορική», λέγοντας ότι η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να εμβαθύνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία και να ενισχύσουμε τη διασυνδεσιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της ίδρυσης του East Med Energy Center. Το EMEC θα προσφέρει ένα μόνιμο πλαίσιο για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής συνεργασίας.

Συνέχισε, τονίζοντας πως «η ενέργεια δεν πρέπει ποτέ να εργαλειοποιείται. Μονομερείς ενέργειες και απειλές, που εκφράζονται ή υπονοούνται, που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα δεν έχουν θέση στο κοινό μας μέλλον».

«Το EMEC φέρει επίσης ένα βαθύτερο συμβολισμό. Αντανακλά τη δύναμη των μακροχρόνιων δεσμών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις κοινές μας προσδοκίες για το μέλλον και καθρεφτίζει τη στρατηγική σημασία της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας», ολοκλήρωσε.

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση εργασίας με τον Κρις Ράιτ, με τον οποίο συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στον Κάθετο Διάδρομο, το ενδιαφέρον του Βελιγραδίου και των Σκοπίων να συμμετάσχουν, την πρόοδο αναφορικά με την ερευνητική γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Chevron για την Ελλάδα στον τομέα υδρογονανθράκων.