Κύκλωμα ναρκωτικών με ανήλικους: «Έπιασε παιδάκι Α’ Γυμνασίου και του είπε να δίνει 'φούντα'»

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τη δράση του κυκλώματος 

Κατερίνα Ρίστα

Κύκλωμα ναρκωτικών με ανήλικους: «Έπιασε παιδάκι Α’ Γυμνασίου και του είπε να δίνει 'φούντα'»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Το κύκλωμα ναρκωτικών στρατολογούσε ακόμα και μαθητές Α' Γυμνασίου, ηλικίας 12
  • 13 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια.
  • Τα μέλη της σπείρας ήταν κυρίως παιδιά πλουσίων οικογενειών και διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη χρησιμοποιώντας πολυτελές αυτοκίνητο ως κρυψώνα.
  • Ο 21χρονος αρχηγός του κυκλώματος τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διαφυγή του, ενώ οι υπαρχηγοί ήταν 19 και 17 ετών που στρατολογούσαν ανήλικους.
  • Οι επικοινωνίες της σπείρας γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών με κωδικούς για τα ναρκωτικά και υπήρχε βία σε περίπτωση καθυστερήσεων στην πληρωμή.
  • Συνελήφθησαν εννέα άτομα και κατασχέθηκαν ναρκωτικά, χρήματα και αντικείμενα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για επιπλέον εμπλεκόμενους.
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Μέχρι και παιδάκια 12 - 13 χρονών, μαθητές Α' Γυμνασίου, προσπαθούσαν να στρατολογήσουν στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, νεαροί που δρούσαν σε σχολεία, παιδικές χαρές και πλατείες στα Βόρεια Προάστεια.

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr. Στον πρώτο διάλογο, μιλώντας μεταξύ τους, τα μέλη του κυκλώματος αποκαλύπτουν ότι προσπάθησαν να στρατολογήσουν, ακόμα και παιδί Α' Γυμνασίου.

- Ρε μου λέει ότι πήγε, έπιασε ο Γιάννης ένα παιδάκι Α' Γυμνασίου…

- Ναι.

-Πρώτης Γυμνασίου και αυτός πήγε και το ‘πε στο γραφείο τώρα.

- Τον έπιασε και του είπε τι?

-Κάτι, να δίνει «φούντα», δεν κατάλαβα.

- Τι λες ρε μ....

- Ρε, όταν σου λέω δεν κάνουν τα παιδιά, θα σε βάλουν εσένα

Σε δεύτερο διάλογο, φαίνεται η ανησυχία των μελών του κυκλώματος, για τυχόν εντοπισμό τους απο την αστυνομία.

- Επειδή εσύ δεν ήσουν άμεσα εμπλεκόμενος μπρο εγώ είμαι άμεσα εμπλεκόμενος

- Ναι 'ντάξει εσύ είσαι πιο γ.... και από εμένα .. και μπρο σου λέω επειδή είχα στείλει και τα μικρά να πάρουν εκατοστάρα είχαν, είχε αυτός το μήνυμα την διεύθυνση του

- Μ... σκέψου να τον έμπλεκε η μάνα του

- Μπρο σκέψου το λίγο σκέψου το λίγο

- Αδερφέ τίποτα δεν θα υπήρχε κανένα gain από αυτό μπρο απλά θα τρώγαμε όλοι π... και η μάνα του... και η μάνα αυτή του.... π... θα έτρωγε

- Και αυτή και αυτή, όλοι τι, εκεί δεν έχει ούτε μήνυση ούτε τέτοιο .. μπρο εκεί θα είχε θα πάρω να την πάρουν την μάνα του απαγωγή μ...

- Μ... θα πήγαινε στους μπάτσους η μάνα του ΘΟΔΩΡΗ θα έλεγε τον κύριο.... θέλω να σημειώσετε

- Ναι ναι δεν μπορούμε… δεν μπορούμε

- Θα τον κοίταζε θα τον κοίταζε θα την κοίταζε ο μπάτσος έτσι θα της έλεγε … θα καταλάβαινε πόσο μπλεγμένος είναι ο...

- Γ... δεν γίνεται, πες στον μικρό να αλλάξει χώρα πες στον μικρό να πάρει π...

- Πες τον μικρό καλύτερα να ..

- Πες τον μικρό να αποχωρήσει όσο προλαβαίνει, δεν την γλιτώνει.

Οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα ήταν κυρίως γόνοι πλουσίων οικογενειών και διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη σε σχολεία και παιδικές χαρές.

Το... εφηβικό δίκτυο, μάλιστα, χρησιμοποιούσε για τη διανομή κάνναβης και κοκαΐνης super car αξίας άνω των 150.000 ευρώ, το οποίο ανήκει σε γιο επιχειρηματία. Έκρυβαν τα ναρκωτικά μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο που το χρησιμοποιούσαν ως κεντρική «καβάτζα» και ήταν δηλωμένο στο όνομα ανθρώπου που είχε πεθάνει.

Τραυμάτισε αστυνομικό ο 21χρονος «αρχηγός»

Όπως αναφέρει το Star, αρχηγός της σπείρας ήταν ένας 21χρονος που κατάφερε να διαφύγει, αφού πρώτα εμβόλισε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε αστυνομικό. Υπαρχηγοί, ένας 19χρονος και ένας 17χρονος, οι οποίοι στρατολογούσαν παιδιά γυμνασίου.

Έκαναν τις επικοινωνίες τους αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών. Το «σταφ» ήταν η κάνναβη, το «ρουφηχτό» η κοκαΐνη, ενώ οι ζυγαριές ακριβείας ονομάζονταν «ζήτα».

Όταν οι ανήλικοι αγόραζαν «αέρα», δηλαδή με πίστωση, και καθυστερούσαν να παραδώσουν τα «λέκ», τότε ακολουθούσε βία και ξυλοκοπούσαν όποιον δεν έδινε τα χρήματα στην ώρα του.

Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άτομα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, χρημάτων και αντικειμένων που σχετίζονται με τη δράση των κυκλωμάτων. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς τους και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

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