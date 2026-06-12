Ρούμερ Γουίλις: Κέρδισε την επιμέλεια της κόρης της - Oι όροι που επέβαλλε το δικαστήριο

Snapshot Η Ρούμερ Γουίλις κέρδισε την κύρια επιμέλεια της κόρης της Λουέτα, ενώ οι γονείς θα μοιράζονται τη νομική επιμέλεια.

Ο Ντέρεκ Τόμας θα έχει δικαίωμα επίσκεψης ανά δύο Σαββατοκύριακα, αρχικά υπό επίβλεψη και αργότερα χωρίς.

Οι γονείς υποχρεούνται σε συνεδρίες συμβουλευτικής συνεπιμέλειας και χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για επικοινωνία σχετικά με το παιδί.

Απαγορεύεται η δημοσίευση γυμνών ή ημίγυμνων φωτογραφιών της κόρης τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επόμενη δικαστική ακρόαση έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Την κύρια επιμέλεια της τρίχορνης κόρης της, Λουέτα, κέρδισε η Ρούμερ Γουίλις, κόρη της Ντέμι Μουρ. Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε στο Λος Άντζελες, βάζοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συνεχιζόμενη διαμάχη της με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η 37χρονη ηθοποιός, κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις, θα έχει την κύρια φροντίδα του παιδιού, ενώ οι δύο γονείς θα συνεχίσουν να μοιράζονται τη νομική επιμέλεια. Το δικαστήριο όρισε ότι θα πρέπει να λαμβάνουν από κοινού όλες τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ανατροφή της κόρης τους, όπως ζητήματα υγείας, εκπαίδευσης και γενικότερης ευημερίας.

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Μεταξύ άλλων, καθορίστηκε πρόγραμμα επικοινωνίας για τον Τόμας, ο οποίος θα βλέπει την κόρη του ανά δύο Σαββατοκύριακα. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται αρχικά υπό επίβλεψη, ενώ από τα τέλη Αυγούστου η παρουσία επιτηρητή δεν θα είναι πλέον απαραίτητη.

Οι όροι που επέβαλε το δικαστήριο

Στο πλαίσιο της απόφασης, οι δύο πλευρές υποχρεώθηκαν να συμμετάσχουν σε συνεδρίες συμβουλευτικής συνεπιμέλειας και να χρησιμοποιούν ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επικοινωνία τους σχετικά με το παιδί. Επιπλέον, διατάχθηκαν κοινωνικές αξιολογήσεις και για τους δύο γονείς.

Το δικαστήριο ασχολήθηκε και με το ζήτημα της έκθεσης της μικρής Λουέτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφασίζοντας ότι κανένας από τους δύο γονείς δεν θα μπορεί να δημοσιεύει γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίες ή βίντεο της κόρης τους σε δημόσιες πλατφόρμες.

https://www.instagram.com/reel/DYLDDirRFfy/

Οι κατηγορίες και η απάντηση του πατέρα

Η υπόθεση είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις μετά τους ισχυρισμούς της Γουίλις ότι ο πρώην σύντροφός της είχε εμφανίσει βίαιες συμπεριφορές που συνδέονται με ενδοοικογενειακή βία. Ο Τόμας αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους έληξε απλώς επειδή δεν ήταν ταιριαστοί πια ως ζευγάρι.

Ο δικηγόρος του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση, τονίζοντας ότι ο πελάτης του θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ενισχύσει και να αποκαταστήσει τη σχέση του με την κόρη του.

Η επόμενη δικαστική ακρόαση στην υπόθεση έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.

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