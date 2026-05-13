Ντέμι Μουρ: Δίχασε η εμφάνισή της στις Κάννες - Τα σχόλια για την εικόνα της και όσα είπε για το AI

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Ντέμι Μουρ στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για τη σωματική της εικόνα.

Η 63χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ και οι φωτογραφίες της έγιναν viral, όταν η New York Post δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, σχολιάζοντας θετικά τα «γυμνασμένα χέρια» της.

Αντιδράσεις στα social media

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στο X διαφώνησαν με την προσέγγιση του δημοσιεύματος, με ορισμένους να κάνουν λόγο για μια υπερβολικά αδύνατη εικόνα. «Δεν φαίνεται καλά», έγραψε ο δημοσιογράφος Scott Menzel, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την εμφάνισή της «ανησυχητική» και σχολίασαν πως «μοιάζει με σκελετό».

Δεν έλειψαν και όσοι υπερασπίστηκαν τη σταρ, σημειώνοντας πως «δείχνει εντυπωσιακή για την ηλικία της» και ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από την εμφάνιση των γυναικών στο Χόλιγουντ παραμένει ιδιαίτερα σκληρή.

Μάλιστα, αρκετά σχόλια συνέδεσαν την υπόθεση με τη γενικότερη πίεση που ασκείται στις γυναίκες της βιομηχανίας του θεάματος να διατηρούν μια διαρκώς μία «σωστή» εικόνα.

Τι είπε για την τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός τοποθετήθηκε και για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της κριτικής επιτροπής στις Κάννες.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε πως «το AI είναι ήδη εδώ» και πως η βιομηχανία του θεάματος πρέπει να βρει τρόπους να συνεργαστεί μαζί του αντί να το πολεμά. «Αντιστεκόμαστε σε μια μάχη που τελικά θα χάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη ψυχή και την αληθινή καλλιτεχνική δημιουργία.

«Η αληθινή τέχνη προέρχεται από την ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να αναπαραχθεί τεχνικά», σημείωσε, ενώ εξέφρασε και προβληματισμό για το κατά πόσο υπάρχουν επαρκή μέτρα προστασίας γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

