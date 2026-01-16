O Άστον Κούτσερ «θυμήθηκε» την πρώην του Ντέμι Μουρ σε μία σπάνια αναφορά

Η Ντέμι Μουρ και ο Άστον Κούτσερ φτάνουν στο The White Party για την ενίσχυση του οργανισμού Malaria No More στο Λος Άντζελες, (2009)

Ο Άστον Κούτσερ και η Ντέμι Μουρ, ήταν παντρεμένοι από το 2005 μέχρι τον χωρισμό τους, το 2011 και την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους, δύο χρόνια αργότερα.

Έκτοτε ο ηθοποιός δημιούργησε την οικογένειά του με τη συνάδερφό του Μίλα Κούνις, αποκτώντας δύο παιδιά, ενώ η Μουρ στάθηκε γενναία στο πλευρό του πρώην της Μπρους Γουίλις, που παλεύει με την άνοια.

Ο Ashton Kutcher, και η Demi Moore φτάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας «No Strings Attached» στο Λος Άντζελες (2011) AP/Matt Sayles

Σε μία σπάνια αναφορά στην πρώην σύζυγό του, ο 47χρονος Άστον Κούτσερ έπλεξε το εγκώμιο της 64χρονης Ντέμι Μουρ, για το «The Substance» του 2024, δηλώνοντας «τόσο περήφανος γι' αυτήν», σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Tonight.

«Εννοώ, πρώτον, η ερμηνεία της Ντέμι στο The Substance , προφανώς έλαβε εξαιρετικές επαίνους, είμαι τόσο περήφανος γι' αυτήν, τα κατάφερε», είπε ο Κούτσερ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς η νέα σειρά του The Beauty του FX δέχεται πολλές συγκρίσεις με την ταινία τρόμου της Μουρ.

Η Μουρ και ο Κούτσερ, χώρισαν οριστικά το 2013, με τη Μουρ να ισχυρίζεται ότι την απάτησε στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο " Inside Out" του 2019.

Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις φτάνουν στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια (2026) Invision/Photo by Jordan Strauss

Οι σχέσεις τους από τότε βελτιώθηκαν με τον Κούτσερ να δηλώνει το 2020, ότι καταβάλλει προσπάθειες να διατηρεί επαφή με τις τρεις κόρες της Μουρ, τη Ρούμερ, 37 ετών, τη Σκάουτ, 34 ετών και την Ταλούλα, 31 ετών, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Μπρους Γουίλις .

«Βοήθησα στην ανατροφή των κοριτσιών κατά την εφηβεία τους. Τις αγαπώ», είχε πει ο Κούτσερ για τις κόρες της Μουρ. « Δεν θα σταματήσω ποτέ να τις αγαπώ, να τις σέβομαι, να τις τιμώ και να τις υποστηρίζω για να πετύχουν σε ό,τι κι αν επιδιώξουν».

Το 2022, νυν και πρώην συμπρωταγωνίστησαν σε μια διαφήμιση της AT&T που προβλήθηκε στο Super Bowl με τις δύο γυναίκες να αστειεύονται ότι είχαν «πολλά κοινά».

Στην πραγματική ζωή, οι δύο ηθοποιοί φοίτησαν στο ίδιο λύκειο του Λος Άντζελες, και η διαφήμιση φαντάζεται τις σταρ στη σκηνή σε μια επανένωση, χρόνια αργότερα.