Axios: Το Ισραήλ σχεδιάζει μαζική χερσαία εισβολή στο Λίβανο - Η κατάσταση θα θυμίσει Γάζα
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικάνικου μέσου Axios το Ισραήλ προετοιμάζει ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση νότια του ποταμού Λιτάνι για την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί παράλληλα απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κρατών.
Σύμφωνα με το Axios η απόφαση για τη διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων έρχεται ως απάντηση στη μαζική επίθεση με περισσότερους από 200 πυραύλους που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ, σε συντονισμό με το Ιράν, την περασμένη Τετάρτη. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο στόχος είναι πλέον η πλήρης κατάληψη της περιοχής έως τον ποταμό Λιτάνι, ώστε να απομακρυνθούν οι δυνάμεις της οργάνωσης από τα σύνορα και να καταστραφούν οι υποδομές τους μέσα στα χωριά.
Την ίδια ώρα, ο IDF στέλνει ενισχύσεις και κινητοποιεί επιπλέον εφεδρείες, προειδοποιώντας για σκηνικά που θα θυμίζουν τη Γάζα όσον αφορά την ισοπέδωση κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως αποθήκες όπλων. Πάντως η κυβέρνηση Τραμπ, αν και στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ζητά να εξαιρεθούν από τους βομβαρδισμούς το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού και οι κρατικές υποδομές του Λιβάνου. Ο Ρον Ντέρμερ έχει αναλάβει τον χειρισμό του φακέλου από την πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ο σύμβουλος του Τραμπ, Μασάντ Μπούλος, βρίσκεται σε επαφή με Άραβες και Λιβανέζους αξιωματούχους.
Η κατάσταση στο εσωτερικό του Λιβάνου είναι δραματική, καθώς περίπου 800.000 πολίτες έχουν εκτοπιστεί και τουλάχιστον 773 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, χαρακτήρισε τη χερσαία εισβολή «παγίδα» για τον ισραηλινό στρατό, υποστηρίζοντας πως η κοντινή αντιπαράθεση θα ευνοήσει τους μαχητές της αντίστασης. Παρά τις πολεμικές ιαχές, η λιβανέζικη κυβέρνηση εμφανίζεται πλέον έτοιμη για απευθείας συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις, με την Ουάσιγκτον να ελπίζει πως αυτή η κρίση ίσως οδηγήσει σε μια μόνιμη συμφωνία που θα τερματίσει την εμπόλεμη κατάσταση η οποία διαρκεί από το 1948.