Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι ενστάσεις των κατηγορουμένων

Οι περισσότερες ενστάσεις στρέφονται αποκλειστικά κατά των Νομικών Προσώπων, δηλαδή των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου «Έλξης»

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η διαδικασία ενστάσεων συνεχίζεται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς θυμάτων, τραυματίες, δικηγορικούς συλλόγους, το Σωματείο Μηχανοδηγών και το ελληνικό δημόσιο.
  • Δεν υπήρξε ένσταση για τους συγγενείς και τραυματίες, ενώ πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ ανακάλεσε την αρχική του πρόθεση ένστασης για αυτούς.
  • Οι περισσότερες ενστάσεις στρέφονται κατά των Νομικών Προσώπων, όπως οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και το Σωματείο «Έλξης», και κατά του αδικήματος παράβασης καθήκοντος που αφορά τρία στελέχη του ΟΣΕ.
  • Σταθμάρχες και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας υπέβαλαν ενστάσεις κατά της παράστασης του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται εναντίον τους.
  • Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων τόνισαν την απουσία συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία συγκεκριμένων σταθμαρχών ως παράγοντες που επηρέασαν το δυστύχημα.
Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων για όσους δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Δηλώσεις έγιναν από συγγενείς θυμάτων, τραυματίες, δικηγορικούς συλλόγους από το Σωματείο Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και το ελληνικό δημόσιο.

Για τους συγγενείς και τους τραυματίες δεν υπήρξε καμία ένσταση μέχρι στιγμής, ενώ ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ ανακάλεσε σήμερα την αρχική του πρόθεση να υποβάλλει ένσταση για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Οι περισσότερες ενστάσεις στρέφονται αποκλειστικά κατά των Νομικών Προσώπων, δηλαδή των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου «Έλξης». Άλλοι κατηγορούμενοι υπέβαλαν ενστάσεις για τις δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ και αφορά την μετάταξη του σταθμάρχη.

Επίσης οι σταθμάρχες απογευματινής - βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και ο τότε Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ υπέβαλαν σήμερα ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά εναντίον τους.

Οι συνήγοροι των συγκεκριμένων κατηγορουμένων επεσήμαναν πως η διαχρονική απουσία συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο συνδέεται αιτιωδώς με την πολύνεκρη σύγκρουση ενώ ο συνήγορος του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας επεσήμανε και την απειρία του πελάτη του όταν τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο πόστο και έκανε λόγο για μια παγιωμένη κατάσταση στην λειτουργία του σιδηροδρόμου που λόγω της απειρίας του δεν μπορούσε να αντιληφθεί την επικινδυνότητά του.

Στη σημερινή δικάσιμο οι παρόντες κατηγορούμενοι είναι έξι.

