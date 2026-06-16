Τουρκία: Ζευγάρι είχε ερωτικές επαφές μέσα σε τζαμί - Τι είπαν όταν συνελήφθησαν

Στο Κοτζαελί της Τουρκίας, ένας μουεζίνης που έφτασε για την πρωινή προσευχή σε ένα ιστορικό τζαμί άκουσε θορύβους που προέρχονταν από το εσωτερικό του κτηρίου.

Αρχικά, πίστεψε ότι ήταν ληστές, αλλά το περιστατικό πήρε διαφορετική διάσταση μετά την εξέταση του υλικού από την κάμερα ασφαλείας.

Ο μουεζίνης, ο οποίος είδε μια γυναίκα και έναν άνδρα να έχουν σεξουαλική επαφή μέσα στο τζαμί στο βίντεο των καμερών ασφαλείας, ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Özgür Kocaeli, η αστυνομία αναγνώρισε τους υπόπτους από υλικό κάμερας ασφαλείας. Η γυναίκα και ο άνδρας, των οποίων οι ταυτότητες προσδιορίστηκαν, συνελήφθησαν γρήγορα και τέθηκαν υπό κράτηση.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στο δικαστήριο, και δήλωσαν στις καταθέσεις τους ότι διέπραξαν την πράξη γιατί το είχαν φαντασίωση και γιατί ήθελαν να βιώσουν κάτι διαφορετικό.

Οι ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση υπό όρους δικαστικής επιτήρησης από το δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκαν.

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