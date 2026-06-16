Τουρκία: Πέθανε μία μέρα μετά τα γενέθλιά της η 35χρονη ηθοποιός Ετζέ Ιρτέμ

Snapshot Η τουρκάλα ηθοποιός Ετζέ Ιρτέμ πέθανε σε ηλικία 35 ετών, μία μέρα μετά τα γενέθλιά της, πιθανώς από καρδιακή ανακοπή.

Η μητέρα της κατέθεσε ότι η Ece συνδύασε βαριά αντικαταθλιπτικά με κατανάλωση αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ.

Η Ece Item βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της από τη μητέρα της και αναμένεται να διενεργηθεί αυτοψία για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη, την πόλη καταγωγής της, με τελετή αποχαιρετισμού από φίλους και θαυμαστές. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η γνωστή ηθοποιός της Τουρκίας, Ετζέ Ιρτέμ, μόλις μία μέρα μετά τα γενέθλιά της.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στο κοινό που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από την εξαιρετικά δημοφιλή σειρά «Kızılcık Şerbeti» (One Love), όπου έπαιζε την Isil.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηθοποιός πέθανε από καρδιακή ανακοπή στο σπίτι της, όπου την εντόπισε η μητέρα της, το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου. Ωστόσο, πρόκειται να διενεργηθεί αυτοψία σχετικά με τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατο την τόσο νεαρή ηθοποιό.

Έπαιρνε αντικαταθλιπτικά

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας της, Nuriye Irtem, η οποία δημοσιεύθηκε στο Turkiye Today, η Ετσέ έπαιρνε βαριά αντικαταθλιπτικά τα οποία συνδυάστηκαν με αρκετό αλκοόλ που κατανάλωσε το προηγούμενο βράδυ.

Όπως αναφέρθηκε, η ηθοποιός γιόρταζε τα 35α γενέθλιά της την προηγούμενη μέρα, στις 14 Ιουνίου, και είχε πάει σε πάρτυ σε κοντινό σπίτι. Όταν επέστρεψε σπίτι, η μητέρα της με την οποία έμεναν μαζί, την έβαλε για ύπνο αφού της έδωσε την αγωγή της.

Το πρωί την φώναξε για πρωινό αλλά δεν πήρε πίσω καμία απάντηση. Έτσι, πήγε στο δωμάτιό της, όπου τη βρήκε ξαπλωμένη στο κρεβάτι με υγρά να έχουν βγει από το στόμα της και την ίδια να μην έχει τις αισθήσεις της.

Kadıköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı.



Güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, İrtem’in annesiyle birlikte yaşadığı apartmana giriş yaptığı anlar yer aldı. https://t.co/3kfLlNfrZ2 pic.twitter.com/ERzBFr3uQz — ENSONHABER (@ensonhaber) June 15, 2026

Το βιογραφικό της

Η Ετζέ Ιρτέμ γεννήθηκε στο Sivas και σπούδασε στο Μουσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Yasar, ειδικευόμενη στην όπερα.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός το 2014 στη σειρά «Kacak Gelinler» και στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές και shows, όπου έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό.

Παράλληλα, εμφανίστηκε και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στις ταινίες Zengo και 10 Days of a Curious Man.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στη Σμύρνη, την πόλη καταγωγής της, όπου θα προηγηθεί τελετή αποχαιρετισμού από τους φίλους και θαυμαστές της.

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