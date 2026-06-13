Μαρία Κίτσου για την κατάθλιψη: «Δεν μετάνιωσα που μίλησα δημόσια, έδωσα θάρρος σε πολλούς»

Snapshot Η Μαρία Κίτσου μίλησε ανοιχτά για την κατάθλιψη που βίωσε και δεν μετάνιωσε τη δημόσια εξομολόγησή της.

Η ανταπόκριση από το κοινό ήταν θετική, με πολλούς να της στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης και να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες.

Η ηθοποιός τόνισε ότι η επίπλαστη ευτυχία που παρουσιάζεται στα κοινωνικά δίκτυα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Snapshot powered by AI

Η Μαρία Κίτσου επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ψυχική υγεία.

Η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην κατάθλιψη που βίωσε, εξηγώντας γιατί δεν μετάνιωσε ποτέ τη δημόσια εξομολόγησή της και αποκαλύπτοντας την απρόσμενα συγκινητική ανταπόκριση που έλαβε από ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη, μιλώντας στην τηλεόραση του ALPHA.

«Με βοηθά ότι γυρίζω από την πρόβα και είμαι χαρούμενη. Πηγαίνω στη σκηνή με χαρά. Ανυπομονώ για το καλοκαίρι να βγούμε έξω και να κάνω μπάνιο στην πισίνα. Με έχει βγάλει από όποια θλίψη και κατάθλιψη. Αν και δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Είναι ευλογία», είπε αρχικά.

«Δεν το μετάνιωσα που το είπα, γιατί ευτυχώς δεν είχα τέτοια σχόλια. Αντίθετα, είχα μηνύματα και ιστορίες ανθρώπων, που είτε έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις και έχουν βγει από αυτό, είτε από ανθρώπους που δυστυχώς παλεύουν.

Πήρα μόνο καλά μηνύματα και συμπαράστασης, ότι τους έδωσα θάρρος και ότι δεν είναι μόνοι τους. Κακά τα ψέματα, αυτή η επίπλαστη ευτυχία του Instagram δεν είναι αλήθεια. Όλοι αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες και απλά βγάζουμε τις καλύτερες στιγμές μας», τόνισε ακόμη η Μαρία Κίτσου.