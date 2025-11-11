Μαρία Κίτσου: «Ανθρωποφαγία» για τα κιλά μου στα social - Έγραφαν τρομερά πράγματα

Τις δυσκολίες με την υγεία της, αλλά και τη σκληρή κριτική που δέχθηκε για το βάρος της, περιέγραψε η ηθοποιός Μαρία Κίτσου, καλεσμένη στο The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία» σε βάρος της, ανώνυμα στα κοινωνικά δίκτυα.

«Δούλευα τόσο πολύ που δεν πρόλαβα να καταλάβω, να χαρώ και να απολαύσω τίποτα. Είναι σαν να συνέβησαν σε μία άλλη κοπέλα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, «αυτομαστιγώνομαι» πολύ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία, πέρασα κάποια δύσκολα θέματα με την υγεία μου. Πλέον γύρισα στα φυσιολογικά μου», ανέφερε η ηθοποιός.

«Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας αλλά δυστυχώς έπεσε μια "ανθρωποφαγία" πάνω μου. Απορώ πώς μπορούν και το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει» είπε η Μαρία Κίτσου αναφερόμενη στην κριτική για τα κιλά της.

Σημείωσε, πως η ίδια μπόρεσε να το αντιμετωπίσει, παρά τη σκληρότητα, χαρακτηρίζοντας θρασύδειλους τους ανώνυμους επικριτές: «Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια που δεχόμουν για τα κιλά μου. Αν δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ δύσκολα. Έγραφαν τρομερά πράγματα στα social media για τα κιλά μου. Βέβαια, κανείς δεν μπήκε επώνυμα να γράψει κάτι, είναι θρασυδειλία και κακία αυτό».