Vodafone Full Fiber 1 Gbps: Υψηλότερες ταχύτητες Internet σε χαμηλότερη τιμή

Η Vodafone φέρνει ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ σε ακόμη πιο προσιτές τιμές, προσφέροντας το πρόγραμμα Full Fiber 1 Gbps από 26,50€ τον μήνα για τους πρώτους 12 μήνες, χωρίς τέλος ενεργοποίησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους συνδρομητές να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.

Αναλυτικότερα, οι συνδρομητές συμβολαίου κινητής Vodafone μπορούν να αποκτήσουν το πρόγραμμα και να απολαμβάνουν απρόσκοπτα streaming υψηλής ανάλυσης, online gaming και ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών συσκευών, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι. Η προσφορά είναι διαθέσιμη και για όσους δεν είναι ακόμη συνδρομητές κινητής Vodafone, με το πρόγραμμα να διατίθεται από 27,76€ τον μήνα για τους πρώτους 12 μήνες.

Παράλληλα, με την Εγγύηση Ικανοποίησης της Vodafone, οι νέοι συνδρομητές μπορούν να δοκιμάσουν το πρόγραμμα Full Fiber 1Gbps Plus χωρίς δέσμευση για τους πρώτους δύο μήνες για να γνωρίσουν στην πράξη την εμπειρία των υπερυψηλών ταχυτήτων και της αξιόπιστης σύνδεσης.

