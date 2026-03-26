Η Bugatti περνά και στα ποδήλατα με το Factor One

Του Γιάννη Σκουφή

Η Bugatti επεκτείνει την παρουσία της πέρα από τα hypercars, παρουσιάζοντας το νέο Factor One, ένα ποδήλατο υψηλών επιδόσεων που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Factor Bikes. Η παρουσίασή του έγινε στη Σαγκάη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της μάρκας να δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς της κινητικότητας.

Το Factor One έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, με βάρος κοντά στα 6,8 κιλά και κλασική διάταξη διπλού τριγώνου. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία οι μηχανικοί έχουν προχωρήσει σε πιο τολμηρές λύσεις, όπως το πιρούνι των 147 χιλιοστών, που συμβάλλει στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης.

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, με στόχο το χαμηλό βάρος και την μεγάλη ακαμψία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τροχοί Black Inc Bugatti Hyper 62, με συνολικό βάρος μόλις 1,3 κιλά και σχεδίαση που υποστηρίζει υψηλές ταχύτητες. Τα ελαστικά είναι τα Continental Grand Prix 5000 TT, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιδόσεις.

Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δισκόφρενα 160 χιλιοστών μπροστά και πίσω, ενώ η μετάδοση περιλαμβάνει δισκοβραχίονα με την υπογραφή της Bugatti. Η σέλα προέρχεται από τη Selle Italia και έχει προσαρμοστεί ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Σχεδιαστικά, το ποδήλατο υιοθετεί διχρωμία σε μπλε αποχρώσεις, με έντονη την ταυτότητα της Bugatti και το χαρακτηριστικό λογότυπο «Dancing Elephant» στο εμπρός μέρος. Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 250 μονάδες παγκοσμίως, ενισχύοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα του.

Η τιμή του φτάνει περίπου τις 21.700 ευρώ, τοποθετώντας το είτε ως την πιο «προσιτή» Bugatti είτε ως ένα από τα ακριβότερα ποδήλατα παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, το Factor One δείχνει πως η τεχνογνωσία από τα hypercars μπορεί να περάσει ακόμη και σε δύο τροχούς.

Διαβάστε επίσης