Η Ελλάδα 2η στην ΕΕ στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων!

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια η Ελλάδα πέτυχε μείωση της τάξης του 22%, γεγονός που την κατατάσσει στις κορυφαίες επιδόσεις, πίσω μόνο από την Εσθονία. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν συγκριθεί με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που περιορίστηκε σε μείωση μόλις 3%.

