Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

Η σειρά του ALPHA, «Να μ’αγαπάς», που σαρώνει στους πίνακες τηλεθέασης, θα κρατά συντροφιά στο κοινό έως τη Μεγάλη Τετάρτη. Οι εξελίξεις, πριν το μικρό break για το Πάσχα, θα είναι καθηλωτικές.

Ο Λευτέρης, σε απόγνωση μετά την απομάκρυνση της Άννας, αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο, όμως εκείνη παραμένει αμετακίνητη και ψυχρή απέναντί του. Ο Μιχάλης εμφανίζεται στο Ναύπλιο, έτοιμος να ανακατέψει ξανά την τράπουλα και να πλησιάσει πρόσωπα που τον θεωρούσαν τελειωμένη υπόθεση. Μία τυχαία γνωριμία του, φαίνεται να εξυπηρετεί τα σκοτεινά του σχέδια, ενώ ο Ορφέας ετοιμάζει μία έκπληξη στην αγαπημένη του Φωτεινή.

Η Φωτεινή σε δίλλημα ανάμεσα στην επιθυμία του Ορφέα να μείνουν μαζί και στην ανάγκη να σταθεί στον Λευτέρη, τώρα που φαίνεται να την χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Ο Άγγελος με την Ζωή αρχίζουν να ζουν ελεύθερα τον έρωτά τους, ενώ ο Θεόφιλος έχει σκοπό να απαντήσει με τον πιο σκληρό τρόπο στον Άγγελο για το rebranding του ξενοδοχείου, αλλά και για το κουρέλιασμα, όπως αυτός πιστεύει, της αξιοπρέπειάς του.

Η Βέρα έχει εξελιχθεί ως η εξ απορρήτων του Θεόφιλου που της εξομολογείται όλες τις μύχιες σκέψεις του, φόβους αλλά και μυστικά που δεν έχει εκμυστηρευτεί σε κανέναν. Ο Αχιλλέας προσπαθεί να προσεγγίσει την Κατερίνα, ενώ και η Εβίτα κάνει νέο άνοιγμα στον Γιώργο, προβάλλοντας μια νέα πολύ εξελιγμένη προς το καλύτερο εικόνα της. Η Σοφία γνωρίζει ένα πολύ γοητευτικό άντρα και φαίνεται η συμπάθεια να είναι αμοιβαία.

