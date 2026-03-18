Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

Καθημερινά «χτυπά» 20άρια και φέρνει τεράστια ικανοποίηση στα στελέχη του ALPHA. Η σειρά «Να μ’αγαπάς» συνεχίζει να σαρώνει και οι εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να κάνουν τα μηχανάκια να «χτυπήσουν κόκκινο».

Η Εβίτα προσπαθεί να απολογηθεί στον Γιώργο για τη συμπεριφορά της, όμως εκείνος την απορρίπτει σκληρά. Η Σοφία πιέζει τον Χάρη να αναλάβει δράση, καθώς ο Ορφέας δηλώνει πως δεν θέλει τον Όμιλο αλλά μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του. Ο Ορφέας προτείνει στη Φωτεινή να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να ζήσουν στο Βερολίνο. Ο Θεόφιλος παθαίνει κρίση: εφιδρώσεις και υψηλή πίεση. Ο φόβος απόρριψης μοσχεύματος πανικοβάλλει την οικογένεια. Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης, με θολή όραση, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει πάνω σε δέντρο.

Ο Λευτέρης κρύβει το ατύχημα από όλους, όμως ο Αγγελος βλέπει το χτυπημένο αυτοκίνητο. Ο Ορφέας ζητά από τη Φωτεινή οριστική απάντηση για το Βερολίνο. Εκείνη θέλει ειρήνη και συμφιλίωση με τους δικούς τους. Εκείνος δεν πιστεύει πως αυτό είναι εφικτό. Στο ξενοδοχείο αποκαλύπτεται η νέα επωνυμία. Ο Χάρης εξαγριώνεται, θεωρώντας πως ο Ορφέας το ήξερε και είναι βέβαιος πια ότι ο αδελφός του συμμάχησε με τον Αγγελο εναντίον της οικογένειας Καλλιγά. Ξεσπά άγριος καβγάς.

Ο Θεόφιλος, παρά την εύθραυστη υγεία του, ζητά από τη Βέρα (Ευφημία Καλογιάννη) να τον συνοδεύσει στο ξενοδοχείο. Εκεί αντικρίζει τη νέα ταμπέλα. Το σοκ είναι τεράστιο. Την ίδια ώρα, άγνωστός της άντρας γύρω στα 50 φτάνει μυστικά σε απομακρυσμένο ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Από το δωμάτιό του τηλεφωνεί στη Σοφία και το παιχνίδι μόλις μπαίνει σε νέα φάση.

Σύμφωνα με spoilers, όσο πλησιάζει το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, τόσο θα φουντώνουν οι εξελίξεις. Ο Θεόφιλος βάζει να τραυματίσουν βαριά τον Άγγελο. Έτσι, η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και προχωρά στη σύλληψη του Ορφέα την ημέρα του γάμου.

