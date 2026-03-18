Μια νύχτα μόνο spoiler: Ο Οδυσσέας στη φυλακή

Με αμείωτο ενδιαφέρον θα κυλήσουν οι επόμενες εβδομάδες στη σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

Ο Οδυσσέας κατηγορούμενος για το φόνο της Ευθυμίου, περνάει τη νύχτα στο κρατητήριο. Στο βίντεο της Ευθυμίου που τον στοχοποιεί προστίθενται και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα στην πόρτα του δωματίου όπου έγινε ο φόνος, κάνοντας την υπεράσπιση του πλέον ακόμα δυσκολότερη υπόθεση.

Η Κατερίνη λυγίζει στην εικόνα του γιου της μέσα στο κελί και η Αλεξάνδρα φέρνει την Αρετή αντιμέτωπη με τις ευθύνες της, χρεώνοντάς της όλον αυτόν τον εφιάλτη που ζει ο Οδυσσέας. Η Άσπα κάνει το λάθος να φέρει τον Στάθη μέσα στο σπίτι του Νταγιάννου, ενώ η Αρετή προσπαθεί να πείσει τη Ναταλία να καταθέσει όλα όσα ξέρει για τα πρόσωπα που κυνηγούσαν την Ευθυμίου στις αρχές, προκειμένου να βοηθήσουν τον Οδυσσέα.

Ο Οδυσσέας παραμένει προφυλακισμένος, δίπλα του στέκεται η Αλεξάνδρα, αποφασισμένη να τον στηρίξει, ενώ εκείνος απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από την Αρετή, η οποία συνθλίβεται από ενοχές και αδυνατεί να τον πλησιάσει. Η Ναταλία συνεχίζει πεισματικά να κρατά μυστικά. Την ίδια στιγμή, η ERGAN κλονίζεται και η ΤΡΙΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ προχωρά. Σιωπές, πιέσεις και υπόγεια παιχνίδια ανοίγουν νέα μέτωπα. Η Κατερίνη παρουσιάζει ανησυχητικά κενά μνήμης και η Αννέζα ανησυχεί σοβαρά. Η Άσπα μπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε παιχνίδια που απειλούν να την εκθέσουν, ενώ ο Πωλ έρχεται όλο και πιο κοντά σε μια αλήθεια που δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί. Η Αρετή, συνειδητοποιώντας πως χάνει τον άνθρωπο που αγαπά, λυγίζει.

