Είναι ο πόλεμος στο Ιράν η «στιγμή του Σουέζ» για την Αμερική;

Το 1956, η Βρετανία, η Γαλλία και το Ισραήλ εισέβαλαν στην Αίγυπτο για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Διώρυγας του Σουέζ, μόνο και μόνο για να υποστούν μια κολοσσιαία ταπείνωση όταν η οικονομική πίεση τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η απειλή σοβιετικής δράσης τους ανάγκασαν σε μια ατιμωτική εκεχειρία και στην αποχώρηση των δυνάμεών τους.

Η τριμερής στρατιωτική επέμβαση είχε διαρκείς γεωπολιτικές επιπτώσεις, με τον Βρετανό ιστορικό Κορέλι Μπαρνέτ να περιγράφει αργότερα την κρίση του Σουέζ ως την «τελευταία συντριβή της αυτοκρατορίας». Είναι ο πόλεμος στο Ιράν η στιγμή του Σουέζ για την Αμερική;

Την εποχή εκείνη, οι Βρετανοί και Γάλλοι ηγέτες δεν καταλάβαιναν ότι ο κόσμος είχε αλλάξει ανεπανόρθωτα και μαζί με αυτό η επιρροή τους. Ακόμα προσκολλούνταν σε ένα αίσθημα υπεροχής και προσβάλλονταν όταν ένας νεοφώτιστος Αιγύπτιος συνταγματάρχης, ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, είχε το θράσος να εθνικοποιήσει τη Διώρυγα του Σουέζ, έναν στρατηγικό υδάτινο δρόμο που το Λονδίνο και το Παρίσι είχαν υπό τον έλεγχό τους πριν από την απαλλοτρίωση του Νάσερ.

Μια αναλογία έχει εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες μεταξύ του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και της Κρίσης του Σουέζ. Ο Αμερικανός ιστορικός Alfred W. McCoy το βλέπει ως παράδειγμα «μικρο-στρατιωτικισμού», όταν μια αποδυναμωμένη αυτοκρατορία ξεκινά μια κακοσχεδιασμένη στρατιωτική επέμβαση για να ανακτήσει μέρος της φθίνουσας δόξας της. Άλλοι τόνισαν πώς οι Βρετανοί και Γάλλοι ηγέτες το 1956 δεν προέβλεψαν τις οικονομικές συνέπειες των ενεργειών τους και αναγκάστηκαν να προσφύγουν στο ΔΝΤ για να αποτρέψουν την εκροή κεφαλαίων και την πίεση στις σταθερές ισοτιμίες τους.

Στρατιωτικά, η εκστρατεία κατά της Αιγύπτου ξεκίνησε καλά. Σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ολόκληρη η χερσόνησος του Σινά βρέθηκε στα χέρια του Ισραήλ. Η έντονη αντίσταση καθυστέρησε την κατάληψη της Διώρυγας από Βρετανούς και Γάλλους, αλλά σχεδόν είχαν ολοκληρώσει την επιχείρησή τους όταν ο πρόεδρος Αϊζενχάουερ μπλόκαρε τη βοήθεια του ΔΝΤ. «Χωρίς κατάπαυση του πυρός, δεν υπάρχει δάνειο», ενημερώθηκαν αυστηρά το Λονδίνο και το Παρίσι, αναγκάζοντας τους συμμάχους να σταματήσουν την παρέμβασή τους.

Αποδείχθηκε καθοριστικό σημείο για Βρετανία και Γαλλία. Και ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να αποδειχθεί σημείο καμπής για τις ΗΠΑ, με απώλεια κύρους και ισχύος και με μακροχρόνιες και ευρείες συνέπειες.

Ο Λιβανέζος-Αμερικανός ακαδημαϊκός Fawaz Gerges, καθηγητής στο London School of Economics, δήλωσε στο Forecast ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πως όσα εκτυλίσσονται τώρα αποτελούν τη «στιγμή Σουέζ» για την Αμερική. Παρόλο που οι ομοιότητες μεταξύ της τριμερούς βρετανικής, γαλλικής και ισραηλινής παρέμβασης πριν από εβδομήντα χρόνια και του τρέχοντος πολέμου κατά του Ιράν δεν είναι ακριβείς, βλέπει ομοιότητες και υποστηρίζει ότι η εκστρατεία αποτελεί «μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος από τον πόλεμο του Τζορτζ Μπους στο Ιράκ το 2003, επειδή θα έχει ακόμη μεγαλύτερες γεωπολιτικές συνέπειες, όχι μόνο για το προσεχές μέλλον, αλλά και μακροπρόθεσμα».

Τότε όπως και τώρα, υπήρχαν διαπραγματεύσεις πριν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. «Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι υπήρχε σοβαρή διπλωματική προσπάθεια τις εβδομάδες πριν από την επίθεση Βρετανών, Γάλλων και Ισραηλινών κατά της Αιγύπτου. Και είχαν γίνει κάποια προόδοι. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια, η Βρετανία, η Γαλλία και το Ισραήλ εξαπάτησαν τους μεσολαβητές και εξαπάτησαν τον ίδιο τους σύμμαχο, τις ΗΠΑ, ενώ σχεδίαζαν και συντονίζονταν για τον πόλεμο κατά της Αιγύπτου», είπε.

Αν και αυτή τη φορά δεν υπάρχει υπερδύναμη που να επιβάλει υποχώρηση, ο Gerges πιστεύει ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν θα θεωρηθεί «θεμελιώδης στιγμή», το σημείο όπου μια εποχή μεταβαίνει σε άλλη. «Το Σουέζ σηματοδότησε τη μετάβαση από την ευρωπαϊκή εποχή στην εποχή των υπερδυνάμεων. Τερμάτισε ουσιαστικά τη φάση των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και στις διεθνείς σχέσεις και σηματοδότησε την αρχή της αμερικανικής και σοβιετικής εποχής, της εποχής των υπερδυνάμεων», είπε.

Το Σουέζ έδειξε σε Βρετανία και Γαλλία ότι δεν μπορούσαν πλέον να ακολουθούν ανεξέλεγκτα τις εξωτερικές τους πολιτικές χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες των ΗΠΑ. Η Βρετανία αντέδρασε καλλιεργώντας την «ειδική σχέση» και αναλαμβάνοντας τον ρόλο του υπάκουου μικρότερου εταίρου. Η Γαλλία καλλιέργησε βαθιά δυσπιστία προς την Αμερική και αίσθημα προδοσίας που επηρέασε την απόφασή της να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικού της πυρηνικού αποτρεπτικού όπλου.

Οι συνέπειες γίνονται ακόμα αισθητές σήμερα στο Παρίσι. Το Σουέζ συνδέεται άρρηκτα με τη μακροχρόνια προσπάθεια του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να απομακρύνει την Ευρώπη από την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη που εξασφάλιζε την ασφάλεια της ηπείρου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Όπως και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι το 1956, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο θα αρχίσουν να επανεκτιμούν τις γεωπολιτικές τους προτεραιότητες και να κάνουν προσαρμογές, προέβλεψε ο Gerges: «Δεν πρόκειται να δούμε ρήξη όπως στο Σουέζ. Δεν νομίζω ότι τα κράτη του Κόλπου θα κόψουν ξαφνικά τον ομφάλιο λώρο με τις ΗΠΑ. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε μια σταδιακή, συστηματική διαφοροποίηση μακριά από την εξάρτηση από τις ΗΠΑ και περισσότερο προς Κίνα, Ινδία, Ευρώπη και Ρωσία», είπε.

«Η περιφερειακή τάξη υπό αμερικανική ηγεσία δεν θα είναι ποτέ η ίδια», είπε ο Gerges. «Το Ιράν έδειξε ότι έχει ένα ισχυρό χαρτί να παίξει, και αυτό είναι το Στενό του Ορμούζ. Το μόνο που θέλει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι να παραμείνει ανοικτό και απρόσκοπτο το Στενό του Χορμούζ, αντί να ανατρέψει το ιρανικό καθεστώς. Σκεφτείτε πώς ξεκίνησε ο πόλεμος, όπου ο Τραμπ στην ουσία κάλεσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν και να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους. Τώρα γιορτάζει το γεγονός ότι είχε καλές και θετικές συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με το Στενό του Ορμούζ». Πρόσθεσε: «Ο Τραμπ κατανοεί τη γλώσσα της οικονομίας και των αυξανόμενων τιμών πετρελαίου».

Πηγή: Politico

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές ενδείξεις ότι βρέθηκε ο σκελετός του Ντ' Αρτανιάν από τους «Τρεις Σωματοφύλακες»

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό – Μποτιλιάρισμα σε Πειραιά, Κηφισίας

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι - «Το Ιράν είναι υπεύθυνο για οικονομική τρομοκρατία» λέει στέλεχος του κλάδου

08:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«They Will Kill You»: Η πιο cult horror ταινία της χρονιάς που δεν περίμενες ότι θα σου αρέσει

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέα πρωινά ιρανικά χτυπήματα στο κεντρικό Ισραήλ - 11χρονη σε σοβαρή κατάσταση

07:50LIFESTYLE

Εκπομπές που «κόπηκαν» νωρίς τη φετινή σεζόν και σχολιάστηκαν

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον ΠΟΥ: «Βλέπουμε μία κρίση υγείας σε πραγματικό χρόνο στη Μέση Ανατολή» - Φόβοι για επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Μία πρώην νοσοκόμα στην κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας – Πώς κατάφερε να σπάσει το «άβατο» του Καντέρμπουρι

07:40LIFESTYLE

Γιατί η Κέιτ Μίντλετον επιλέγει να φορά την αγαπημένη τιάρα της Νταϊάνα - Μίμηση ή φόρος τιμής;

07:32ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Πόσο κοντά είναι ο Tραμπ σε μία στρατηγική εξόδου άπό το Ιράν;

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά άνω των 15.000 ευρώ για χιλιάδες συνταξιούχους – Ποιους αφορά

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τι πρέπει να προσέξετε – Διπλή δόση πριν από το Πάσχα

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ο πόλεμος στο Ιράν η «στιγμή του Σουέζ» για την Αμερική;

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Bugatti περνά και στα ποδήλατα με το Factor One

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες για χτύπημα με drone σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» στα 920 ευρώ - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Άστατος με βροχές και χιόνια στα βουνά - Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

06:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ελλάδα 2η στην ΕΕ στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» στα 920 ευρώ - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τι πρέπει να προσέξετε – Διπλή δόση πριν από το Πάσχα

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά άνω των 15.000 ευρώ για χιλιάδες συνταξιούχους – Ποιους αφορά

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες για χτύπημα με drone σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τον «δράκο του Περιστερίου» - Η σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών

22:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «δράκος του Πειραιά» που συνελήφθη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

21:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέα πρωινά ιρανικά χτυπήματα στο κεντρικό Ισραήλ - 11χρονη σε σοβαρή κατάσταση

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Τι συμβαίνει με τους σεισμούς - Η εξέλιξη του φαινομένου και το ιστορικό της περιοχής

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

06:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αγωνιστική που ξεκαθαρίζει το τοπίο ή βάζει… μπουρλότο σε πλεονέκτημα και πλέι οφ

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί των θυμάτων - Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ