Απέραντο «πάρκινγκ» τα Στενά του Ορμούζ - Περίπου 120-150 τάνκερ έχουν εγκλωβιστεί

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου εκατοντάδες τάνκερ παραμένουν ακινητοποιημένα, μετατρέποντας το θαλάσσιο πέρασμα σε μία τεράστια «στάθμευση» πλοίων. Η κίνηση έχει σχεδόν παγώσει, με δεκάδες πετρελαιοφόρα να περιμένουν, εγκλωβισμένα, την επίλυση της κρίσης ή την εξεύρεση εναλλακτικής διαδρομής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 120 με 150 τάνκερ είτε παραμένουν ακινητοποιημένα είτε κινούνται με εξαιρετικά μειωμένη ταχύτητα στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

?Aerial view: Current situation in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/jatWKVQsFR — News.Az (@news_az) March 24, 2026

Διαβάστε επίσης