Απέραντο «πάρκινγκ» τα Στενά του Ορμούζ - Περίπου 120-150 τάνκερ έχουν εγκλωβιστεί
Περίπου 120 με 150 τάνκερ περιμένουν εγκλωβισμένα
- Στα Στενά του Ορμούζ υπάρχουν εκατοντάδες ακινητοποιημένα ή πολύ αργά κινούμενα τάνκερ.
- Η κίνηση στα Στενά έχει σχεδόν παγώσει, δημιουργώντας μεγάλη συμφόρηση πλοίων.
- Η κρίση επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού πετρελαίου.
Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου εκατοντάδες τάνκερ παραμένουν ακινητοποιημένα, μετατρέποντας το θαλάσσιο πέρασμα σε μία τεράστια «στάθμευση» πλοίων. Η κίνηση έχει σχεδόν παγώσει, με δεκάδες πετρελαιοφόρα να περιμένουν, εγκλωβισμένα, την επίλυση της κρίσης ή την εξεύρεση εναλλακτικής διαδρομής.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 120 με 150 τάνκερ είτε παραμένουν ακινητοποιημένα είτε κινούνται με εξαιρετικά μειωμένη ταχύτητα στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.
