Μήνυμα του IRGC για τη ναρκοθέτηση του Περσικού Κόλπου

Ο εκπρόσωπος του IRGC, Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι σε νέα δήλωσή του, αναφέρει πως το Ιράν διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και ότι οι ξένες δυνάμεις δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνουν, ενώ απαντά στο αν η Τεχεράνη θα προχωρήσει στην τοποθέτηση ναρκών στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, το Ιράν διαθέτει πλήρη εξουσία και κρατά την πρωτοβουλία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στα χωρικά ύδατα του Ομάν, ελέγχοντας το στενό του Ορμούζ με εξαιρετική ευφυΐα και ισχύ.

Ως εκ τούτου, χάρη στην κυριαρχία και την επαρκή ισχύ της, δεν υπάρχει ανάγκη να τοποθετηθούν νάρκες στον Περσικό Κόλπο και, αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια

Oι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω της υπεροχής τους έναντι των αμερικανικών - σιωνιστών εχθρών και με τη συνεργασία των χωρών της περιοχής, είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο, ενώ οι χώρες εκτός της περιοχής δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνουν».

https://www.instagram.com/reel/DWQZ-Z7kofB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

