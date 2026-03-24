Ισραήλ: Έξι ελαφρά τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανική πυραυλική επίθεση
Ο πύραυλος μετέφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών
Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Ισραήλ, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια.
Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες, οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, λόγω εισπνοής καπνού.
Πολλά κτίρια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πύραυλος μετέφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών.
