Ισραήλ: Έξι ελαφρά τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανική πυραυλική επίθεση

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Ισραήλ, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια.

Σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες, οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, λόγω εισπνοής καπνού.

Πολλά κτίρια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πύραυλος μετέφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών.

בניין בתל אביב נפגע במטח לעבר המרכז הבוקר, מכוניות עלו באש; מד"א: אין נפגעים@tuvyayagelnik pic.twitter.com/vKPDvZZ0WA — גלצ (@GLZRadio) March 24, 2026

