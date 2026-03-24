Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Χοραμσάρ
Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν αναφέρει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αεροπορικές επιδρομές έπληξαν δύο εγκαταστάσεις, Τις υποδομές φυσικού αερίου στο Ισφαχάν, καθώς και αγωγό που συνδέεται με τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Χοραμσάρ.

Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε:

«Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις πόλεις Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, και Χοραμσάρ, στο νότο, επηρεάζοντας τις γραμμές τροφοδοσίας φυσικού αερίου του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της Χοραμσάρ και προκαλώντας πλήρη διακοπή ρεύματος στην πόλη.

Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης αποφάσισε να προχωρήσει σε αντίποινα κατά όλων των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο».

Μέχρι στιγμής, ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει την ευθύνη για πλήγματα στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ παραμένει ασαφές αν οι εγκαταστάσεις αποτέλεσαν άμεσο στόχο ή επλήγησαν έμμεσα από επιθέσεις σε κοντινά σημεία.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:02ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 2.628 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Χοραμσάρ – Απειλούν με αντίποινα οι Φρουροί της Επανάστασης

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε διυλιστήριο στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Επτά πρώην παραστρατιωτικοί νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

01:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πηγές υπ. Δικαιοσύνης: «Η δικαστική αίθουσα των Τεμπών είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα»

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στο Ισραήλ για πιθανές παραχωρήσεις των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

01:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδική αντίδραση στη Wall μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

01:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την ακυρότητα του κατηγορητηρίου – «Να επιστραφεί η δικογραφία στο στάδιο της ανάκρισης»

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαψεύδει την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο Ντιέγκο Γκαρσία – Κάνει λόγο για «ισραηλινή προβοκάτσια»

00:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ήττα-«χαστούκι» στο δημοψήφισμα για τη Μελόνι - Εισαγγελείς τραγούδησαν το «Bella Ciao»

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καμμένο απορριμματοφόρο φαίνεται να μαζεύει σκουπίδια - Χαμός σε Δήμο του νησιού

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει τη χρήση βίας στα Στενά του Ορμούζ

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνει μητέρα

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Στους δρόμους στρατιώτες για την φύλαξη ισραηλινών στόχων

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: «Πέρασαν» με ονομαστική ψηφοφορία οι διατάξεις για τα ταξί

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζήτημα ωρών ένα νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες στέλνονται στα Στενά του Ορμούζ - Σχέδιο κατάληψης του νησιού Χαργκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε διυλιστήριο στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες στέλνονται στα Στενά του Ορμούζ - Σχέδιο κατάληψης του νησιού Χαργκ

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Χοραμσάρ – Απειλούν με αντίποινα οι Φρουροί της Επανάστασης

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Παύση πέντε ημερών στις στρατιωτικές επιθέσεις ανακοίνωσε ο Τραμπ - Αρνείται ότι διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς η Τεχεράνη

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

19:54WHAT THE FACT

Η Αφρική «σκίζεται» στα δύο - Θα σχηματιστεί ένας νέος ωκεανός;

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καμμένο απορριμματοφόρο φαίνεται να μαζεύει σκουπίδια - Χαμός σε Δήμο του νησιού

18:01WHAT THE FACT

Νορβηγία: Λύθηκε το μυστήριο με τα βαρέλια κάτω από τους δρόμους - Τι έκρυβαν

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ