Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Ισφαχάν και Χοραμσάρ
Αναφορές για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν
Πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν αναφέρει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αεροπορικές επιδρομές έπληξαν δύο εγκαταστάσεις, Τις υποδομές φυσικού αερίου στο Ισφαχάν, καθώς και αγωγό που συνδέεται με τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Χοραμσάρ.
Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης
Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε:
«Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις πόλεις Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, και Χοραμσάρ, στο νότο, επηρεάζοντας τις γραμμές τροφοδοσίας φυσικού αερίου του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της Χοραμσάρ και προκαλώντας πλήρη διακοπή ρεύματος στην πόλη.
Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης αποφάσισε να προχωρήσει σε αντίποινα κατά όλων των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο».
Μέχρι στιγμής, ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει την ευθύνη για πλήγματα στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ παραμένει ασαφές αν οι εγκαταστάσεις αποτέλεσαν άμεσο στόχο ή επλήγησαν έμμεσα από επιθέσεις σε κοντινά σημεία.