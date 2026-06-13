Ινδία: Πέντε νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας - Επέζησε ο συγκυβερνήτης

Πέντε μέλη του προσωπικού της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους AN-32 στην αεροπορική βάση Roureah στο Τζορχάτ του Aσάμ το πρωί του Σαββάτου.

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?IAF plane crashes at Jorhat airbase in Assam



▪️An Indian Air Force AN-32 transport aircraft reportedly crashed while attempting to land at the Air Force Station in Jorhat.



▪️According to preliminary reports, the aircraft, which was engaged in transporting… pic.twitter.com/1Lidzh0vx3 — ⚡️? World News ?⚡️ (@ferozwala) June 13, 2026

Όπως μεταδίδουν τα ινδικά ΜΜΕ ο συγκυβερνήτης επέζησε από τη συντριβή, ενώ διατάχθηκε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος AN-32, που μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες προμήθειες, κατέπεσε εντός των εγκαταστάσεων της στρατηγικής σημασίας αεροπορικής βάσης στο Άνω Ασάμ, κατά τη διαδικασία προσγείωσης.

Το Antonov AN-32, ένα δικινητήριο στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος, είναι εδώ και καιρό ένα από τα πιο αξιόπιστα αεροσκάφη της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας. Αναπτύχθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση για να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ινδίας, το αεροσκάφος χρησιμοποιείται ευρέως για αποστολές μετακίνησης στρατευμάτων, επιμελητείας και εφοδιασμού, ιδιαίτερα σε δύσκολα εδάφη. Η IAF πιστεύεται ότι χρησιμοποιεί περίπου 100 αεροσκάφη AN-32.

Ο σταθμός της Πολεμικής Αεροπορίας Roureah είναι μια βασική εγκατάσταση της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας στα βορειοανατολικά και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.