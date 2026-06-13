Σούδα: Δεν σταμάτησε στο μπλόκο, έβαλε όπισθεν, τραυμάτισε αστυνομικό και συνελήφθη

Οδηγός 51 ετών δεν συμμορφώθηκε σε αστυνομικό σήμα και επιχείρησε να διαφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς 

Σούδα: Δεν σταμάτησε στο μπλόκο, έβαλε όπισθεν, τραυμάτισε αστυνομικό και συνελήφθη
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  • Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός στο πόδι.
  • Ο οδηγός συνελήφθη έξω από κατοικία και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, μη συμμόρφωση σε αστυνομικό σήμα και πρόκληση σωματικής βλάβης.
  • Ο 51χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και έχει γνωστό ψυχιατρικό οικογενειακό ιστορικό σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής.
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Σε επεισοδιακή κατάληξη εξελίχθηκε αστυνομικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην περιοχή των Τσικαλαριών στη Σούδα, όταν οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αρχών και επιχείρησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, ο 51χρονος οδηγός, αντί να σταματήσει στο μπλόκο, έκανε όπισθεν και προσπάθησε να απομακρυνθεί αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Άμεσα ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι, όπως καταγράφεται και στην επίσημη αναφορά του περιστατικού.

Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε τελικά έξω από κατοικία και συνελήφθη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικών και πρόκληση σωματικής βλάβης σε ένστολο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 51χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενώ κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο με αναπηρία και βαρύ ψυχιατρικό οικογενειακό ιστορικό, το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στη γειτονιά.

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