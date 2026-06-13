Fourlis: Γιατί προχωρά στο κλείσιμο 10 καταστημάτων και σε εθελουσία

Χρονιά εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της εταιρείας θα είναι το 2026 για τον όμιλο Fourlis, μετά από μία χρονιά, το 2025, που ήταν πολύ σημαντική για την εταιρεία καθώς πραγματοποιήθηκε η αποενοποίηση της Trade Estates και εντάχθηκε στον όμιλο η αλυσίδα Foot Lockers.

Έτσι μέσα στο 2026 η Fourlis, στο πλαίσιο του «νοικοκυρέματος» των δικτύων της θα προχωρήσει στο κλείσιμο 10 καταστημάτων τα οποία αφορούν σε όλα τα concept (IKEA, Intersport, Holland & Barrett), ενώ παράλληλα ξεκίνησε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με στόχο την οικειοθελή αποχώρηση 250-300 ατόμων από το προσωπικό της.

Τα «λουκέτα» και οι αποχωρήσεις προσωπικού αφορούν όλες τις χώρες δραστηριοποίησης (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία) αλλά η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην τελευταία λόγω της έντονης πτώσης που παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό στην κατανάλωση.

Στόχος είναι η αφαίρεση από το δίκτυο ζημιογόνων καταστημάτων κάτι που θα προκαλέσει έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις 10,7 εκατ. ευρώ, αλλά από το 2027 θα δημιουργήσει όφελος 9 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά τα παρέθεσε ο νέος CEO του ομίλου Γιάννης Βασιλάκος στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Σε ότι αφορά το προσωπικό τόνισε ότι λόγω της επικείμενης αναδιοργάνωσης πολλοί εργαζόμενοι θα κληθούν να αλλάξουν ρόλο έτσι ώστε να μην υπάρχουν εργασίες που «απασχολούν 10 άτομα εκεί που χρειάζονται 3» όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ στόχος της εθελουσίας είναι να μην γίνουν απολύσεις κάτι που όπως είπε είναι «εκτός της φιλοσοφίας του ομίλου αλλά και της δικής του».

Σε ότι αφορά το deal με την εισφορά της Holland & Barrett στην Dr Pharmacy για την ανάπτυξη στο χώρο των φαρμακείων αυτό θα προχωρήσει κανονικά, καθώς η διοίκηση προσβλέπει σε μεγάλες υπεραξίες στο μέλλον.

Στόχος η δημιουργία μιας future-ready πλατφόρμας λιανικής

Ο Όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας λιανικής, η οποία συνδέει τα κορυφαία διεθνή brands που εκπροσωπεί με το περιφερειακό του αποτύπωμα, μέσω κοινών υποδομών και δυνατοτήτων.

Η πλατφόρμα αυτή συνδυάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες, τις ψηφιακές και πολυκαναλικές δυνατότητες, την ενιαία αρχιτεκτονική δεδομένων και την πολυετή τεχνογνωσία του Ομίλου στη λιανική.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και επεκτάσιμου οργανισμού, ικανού να:

• λειτουργεί πολλαπλά concepts και αγορές με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα,

• μειώνει επικαλύψεις και να απλοποιεί τη λήψη αποφάσεων,

• επιταχύνει την ανάπτυξη υφιστάμενων και μελλοντικών retail concepts,

• ενισχύει τη σχέση με τον πελάτη μέσα από κοινές ψηφιακές δυνατότητες και δεδομένα,

• δημιουργεί βελτίωση παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ισχυρότερες αποδόσεις.

Κατά τη διάρκεια του 2026, ο Όμιλος Fourlis θέτει τις βάσεις αυτής της πλατφόρμας, μέσω της κεντρικοποίησης επιλεγμένων λειτουργιών Finance, IT, Human Resources, Procurement και Legal, της εισαγωγής νέων agile τρόπων λειτουργίας και της υλοποίησης ενός ενιαίου συστήματος δεδομένων.

Οι βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κοινών συστημάτων χρηματοοικονομικής διαχείρισης και performance management, την προετοιμασία των νέων ERP και commerce platforms, την ενίσχυση των δυνατοτήτων customer relationship management και τη συνεχή επένδυση σε δικτυακές υποδομές και enterprise cybersecurity.

Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αποσκοπούν μόνο στη βελτίωση της βάσης κόστους του Ομίλου, αλλά και στην ενίσχυση της ποιότητας, της ταχύτητας και της συνέπειας στην εκτέλεση, σε όλα τα concepts και τις αγορές.

Προβλέψεις για το Έτος 2026

Η εμπορική πορεία του Ομίλου παραμένει θετική. Έως τις 6 Ιουνίου 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, με like-for-like ανάπτυξη περίπου 4%.

Με βάση την έως τώρα εμπορική πορεία και τις τελευταίες εκτιμήσεις της Διοίκησης για την αγορά, οι προβλέψεις του Ομίλου Fourlis για τη χρήση 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

• Πωλήσεις Ομίλου περίπου €645 εκατ., που αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου 8,6% σε ετήσια βάση.

• Μικτό περιθώριο κέρδους περίπου 46,5%.

• EBIT ύψους €15–17 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης μη-επαναλαμβανόμενων εξόδων μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσης ύψους €10,7 εκατ.

• Επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των €9 εκατ. από το 2027 και μετά.

Οι πωλήσεις και το μικτό περιθώριο κέρδους εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του εμπορικού μοντέλου του Ομίλου, παρά το απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον.

Οι πληθωριστικές πιέσεις σε μισθώματα, ενέργεια, μεταφορές και μισθοδοσία, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου €2,5 εκατ. σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό, αναμένεται να αντισταθμιστούν πλήρως μέσω ενεργειών ελέγχου κόστους. Παράλληλα, η αγορά της Ρουμανίας αναμένεται να επιβαρύνει τις αρχικές εκτιμήσεις του Ομίλου κατά περίπου €4–5 εκατ.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος επιταχύνει σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών εντός του 2026, με στόχο να μετριάσει τις πιέσεις, να ενισχύσει το λειτουργικό του μοντέλο, να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να επισπεύσει την επίτευξη επαναλαμβανόμενων ωφελειών από το 2027 και μετά.

Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της πλατφόρμας κοινών υπηρεσιών, την οργανωτική αναδιάρθρωση, τον εξορθολογισμό του δικτύου και την κεντρικοποίηση λειτουργιών σε επιλεγμένες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, καθώς και την ολοκλήρωση της συναλλαγής της Holland & Barrett.

Η σχετική μη επαναλαμβανόμενη επίδραση εκτιμάται σε περίπου €10,7 εκατ. το 2026. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των €9 εκατ. από το 2027 και μετά.

Ο Όμιλος θεωρεί το 2026 ως μια σημαντική χρονιά υλοποίησης, κατά την οποία επιταχύνει τις αλλαγές που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, επεκτάσιμου και future-ready οργανισμού. Τα επαναλαμβανόμενα οφέλη που θα προκύψουν, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και ωρίμανση των δικτύων λιανικής του Ομίλου, αναμένεται να υποστηρίξουν ισχυρότερη λειτουργική αποδοτικότητα και τον στόχο του Ομίλου για ετήσια βελτίωση του περιθωρίου EBIT κατά περίπου 50–100 μονάδες βάσης μεσοπρόθεσμα, σε διατηρήσιμη βάση.

Αποδόσεις προς τους μετόχους

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή για τη χρήση 2025.

Ο Όμιλος Fourlis παραμένει προσηλωμένος σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων, συνδυάζοντας επενδύσεις σε κερδοφόρα ανάπτυξη, χρηματοοικονομική πειθαρχία και συνεπείς αποδόσεις προς τους μετόχους.

Διαβάστε επίσης