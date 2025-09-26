Η ανθρωποκεντρική στρατηγική του ομίλου Fourlis για ένα υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον

Ίσες ευκαιρίες και συνθήκες που ευνοούν την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη είναι θεμελιώδη χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου επιχειρηματικού ομίλου. Η προσοχή που δείχνει μία επιχείρηση απέναντι στους ανθρώπους της και την κοινωνία δεν είναι μόνο δείγμα υπευθυνότητας, αλλά και καθοριστικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία της.

Στη σημερινή εποχή, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μία πρόσκαιρη τάση αλλά έχει γίνει η νέα κανονικότητα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα στο μέλλον. Ο όμιλος Fourlis αποδεικνύει με πράξεις ότι η ανάπτυξη οφείλει να συνυπάρχει αρμονικά με τον σεβασμό στο περιβάλλον -ενδεικτικά, στην Ελλάδα, μείωσε τις Scope 1 εκπομπές CO₂ κατά 12% και τις Scope 2 (market based) κατά 1,3% το 2024- αλλά και με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και τους ανθρώπους του, θέτοντας πρότυπα για μια βιώσιμη επιχειρηματική πορεία.

Απόδειξη αποτελεί το 2024, μία χρονιά-ορόσημο γεμάτη δράσεις, επιτεύγματα και αναγνωρίσεις που επιβεβαίωσαν ότι η στρατηγική του ομίλου δεν περιορίζεται στην επιχειρηματική επιτυχία στα οικονομικά μεγέθη. Αντίθετα, επεκτείνεται σε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν ένα κλίμα διαφάνειας, αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης.

Η βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής τoυ ομίλου Fourlis

Η στρατηγική του ομίλου Fourlis βασίζεται στη φιλοσοφία ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη άξονα κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προσηλωμένος σε αυτή, το 2024 ενσωμάτωσε πλήρως τους ESG πυλώνες (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους δημιούργησε Επιτροπή Βιωσιμότητας με σκοπό να δώσει θεσμική διάσταση στην υπευθυνότητα που υπηρετεί εδώ και χρόνια. Παράλληλα, εφαρμόζει τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας, που είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) και την Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD).

Προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και κοινωνικές δράσεις

Η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται στις λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά επιτυγχάνεται κυρίως όταν μία επιχείρηση θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο. Με τα δεδομένα στην αγορά εργασίας να μεταβάλλονται διαρκώς, ο όμιλος Fourlis, για ακόμα μία χρονιά, άνοιξε τον δρόμο προς την ουσιαστική επιτυχία, αυτή που μετριέται με την ομαδικότητα, τον σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες εξέλιξης.

Το επιβεβαιώνει, άλλωστε, το γεγονός ότι ο όμιλος απασχολεί πάνω από 4.400 εργαζόμενους σε 4 χώρες, με το 56% του ανθρώπινου δυναμικού να είναι γυναίκες και το 45% αυτών να κατέχουν θέσεις manager ή supervisor στην Ελλάδα.

Την προηγούμενη χρονιά, ο όμιλος Fourlis απέδειξε στην πράξη ότι η φροντίδα των ανθρώπων και της κοινωνίας είναι προτεραιότητα: Υλοποιήθηκαν 8 προγράμματα υγείας και ευεξίας για τους εργαζόμενους, 2 προγράμματα υποτροφιών για τα παιδιά τους και 20 δράσεις εταιρικού εθελοντισμού που συγκέντρωσαν πάνω από 820 συμμετοχές. Παράλληλα, υπήρξε συνεργασία με 80 φορείς και επενδύθηκαν περισσότερες από 520.000 ευρώ σε κοινωνικές δράσεις μετατρέποντας κάθε πρωτοβουλία σε ουσιαστικό αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η στρατηγική σημασία της καλής διακυβέρνησης

Για τον όμιλο Fourlis, η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι μια τυπική υποχρέωση αναγνωρίζοντας πως είναι αυτή που παρέχει το πλαίσιο για τη λήψη υπεύθυνων και μακροπρόθεσμων αποφάσεων που προωθούν τη βιωσιμότητα σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2024 δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό διαφθοράς στον όμιλο, ενώ το 44% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν γυναίκες και το 56% ανεξάρτητα μέλη. Μάλιστα, στις Επιτροπές Ελέγχου και Αποδοχών συμμετείχαν αποκλειστικά ανεξάρτητα μέλη ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Την ίδια χρονιά, συγκροτήθηκαν η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που επιβλέπει στρατηγικές καινοτομίας και τεχνολογίας, και η Επιτροπή Βιωσιμότητας, που ενισχύει τη στρατηγική σημασία της υπευθυνότητας σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου. Πρόκειται για δύο νέες επιτροπές του ομίλου, οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.

Αναγνώριση της συνέπειας στην υιοθέτηση ESG πρακτικών

Η αφοσίωση του ομίλου Fourlis στους ESG πυλώνες αναγνωρίστηκε το 2024 με σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα, ο όμιλος εντάχθηκε στις 50 πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας από το Quality Net Foundation, ενώ συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία «Diamond» του ESG Transparency Index που δημοσίευσε το Forbes σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και τη Net Zero Analytics. Επιπλέον, έλαβε το βραβείο «Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη» στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2024, ενώ δεκάδες βραβεύσεις κατέγραψαν και τα brands του ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η βιωσιμότητα απαιτεί ολοκληρωμένη στρατηγική που δημιουργεί αξία για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο όμιλος Fourlis, με σχέδιο, συνέπεια και δέσμευση στη βιωσιμότητα, διατρέχοντας κάθε πτυχή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, αναδεικνύει τον άνθρωπο ως τον σημαντικότερο «μοχλό» θετικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, αποτελεί παράδειγμα ενός σύγχρονου επιχειρηματικού ομίλου που δεν αρκείται να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής αλλά «ανοίγει» νέους δρόμους για το μέλλον.