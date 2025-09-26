Η ανθρωποκεντρική στρατηγική του ομίλου Fourlis για ένα υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον

Ο όμιλος Fourlis αποδεικνύει με πράξεις ότι η ανάπτυξη οφείλει να συνυπάρχει αρμονικά με τον σεβασμό στο περιβάλλον

Newsbomb

Η ανθρωποκεντρική στρατηγική του ομίλου Fourlis για ένα υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ίσες ευκαιρίες και συνθήκες που ευνοούν την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη είναι θεμελιώδη χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου επιχειρηματικού ομίλου. Η προσοχή που δείχνει μία επιχείρηση απέναντι στους ανθρώπους της και την κοινωνία δεν είναι μόνο δείγμα υπευθυνότητας, αλλά και καθοριστικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία της.

Στη σημερινή εποχή, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μία πρόσκαιρη τάση αλλά έχει γίνει η νέα κανονικότητα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα στο μέλλον. Ο όμιλος Fourlis αποδεικνύει με πράξεις ότι η ανάπτυξη οφείλει να συνυπάρχει αρμονικά με τον σεβασμό στο περιβάλλον -ενδεικτικά, στην Ελλάδα, μείωσε τις Scope 1 εκπομπές CO₂ κατά 12% και τις Scope 2 (market based) κατά 1,3% το 2024- αλλά και με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και τους ανθρώπους του, θέτοντας πρότυπα για μια βιώσιμη επιχειρηματική πορεία.

Απόδειξη αποτελεί το 2024, μία χρονιά-ορόσημο γεμάτη δράσεις, επιτεύγματα και αναγνωρίσεις που επιβεβαίωσαν ότι η στρατηγική του ομίλου δεν περιορίζεται στην επιχειρηματική επιτυχία στα οικονομικά μεγέθη. Αντίθετα, επεκτείνεται σε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν ένα κλίμα διαφάνειας, αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης.

Η βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής τoυ ομίλου Fourlis

Η στρατηγική του ομίλου Fourlis βασίζεται στη φιλοσοφία ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη άξονα κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προσηλωμένος σε αυτή, το 2024 ενσωμάτωσε πλήρως τους ESG πυλώνες (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους δημιούργησε Επιτροπή Βιωσιμότητας με σκοπό να δώσει θεσμική διάσταση στην υπευθυνότητα που υπηρετεί εδώ και χρόνια. Παράλληλα, εφαρμόζει τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας, που είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) και την Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD).

Προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και κοινωνικές δράσεις

Η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται στις λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά επιτυγχάνεται κυρίως όταν μία επιχείρηση θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο. Με τα δεδομένα στην αγορά εργασίας να μεταβάλλονται διαρκώς, ο όμιλος Fourlis, για ακόμα μία χρονιά, άνοιξε τον δρόμο προς την ουσιαστική επιτυχία, αυτή που μετριέται με την ομαδικότητα, τον σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες εξέλιξης.

Το επιβεβαιώνει, άλλωστε, το γεγονός ότι ο όμιλος απασχολεί πάνω από 4.400 εργαζόμενους σε 4 χώρες, με το 56% του ανθρώπινου δυναμικού να είναι γυναίκες και το 45% αυτών να κατέχουν θέσεις manager ή supervisor στην Ελλάδα.

Την προηγούμενη χρονιά, ο όμιλος Fourlis απέδειξε στην πράξη ότι η φροντίδα των ανθρώπων και της κοινωνίας είναι προτεραιότητα: Υλοποιήθηκαν 8 προγράμματα υγείας και ευεξίας για τους εργαζόμενους, 2 προγράμματα υποτροφιών για τα παιδιά τους και 20 δράσεις εταιρικού εθελοντισμού που συγκέντρωσαν πάνω από 820 συμμετοχές. Παράλληλα, υπήρξε συνεργασία με 80 φορείς και επενδύθηκαν περισσότερες από 520.000 ευρώ σε κοινωνικές δράσεις μετατρέποντας κάθε πρωτοβουλία σε ουσιαστικό αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον.

fourlis-2.jpg

Η στρατηγική σημασία της καλής διακυβέρνησης

Για τον όμιλο Fourlis, η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι μια τυπική υποχρέωση αναγνωρίζοντας πως είναι αυτή που παρέχει το πλαίσιο για τη λήψη υπεύθυνων και μακροπρόθεσμων αποφάσεων που προωθούν τη βιωσιμότητα σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2024 δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό διαφθοράς στον όμιλο, ενώ το 44% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν γυναίκες και το 56% ανεξάρτητα μέλη. Μάλιστα, στις Επιτροπές Ελέγχου και Αποδοχών συμμετείχαν αποκλειστικά ανεξάρτητα μέλη ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.

Την ίδια χρονιά, συγκροτήθηκαν η Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που επιβλέπει στρατηγικές καινοτομίας και τεχνολογίας, και η Επιτροπή Βιωσιμότητας, που ενισχύει τη στρατηγική σημασία της υπευθυνότητας σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου. Πρόκειται για δύο νέες επιτροπές του ομίλου, οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών.

Αναγνώριση της συνέπειας στην υιοθέτηση ESG πρακτικών

Η αφοσίωση του ομίλου Fourlis στους ESG πυλώνες αναγνωρίστηκε το 2024 με σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα, ο όμιλος εντάχθηκε στις 50 πιο βιώσιμες εταιρείες της Ελλάδας από το Quality Net Foundation, ενώ συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία «Diamond» του ESG Transparency Index που δημοσίευσε το Forbes σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και τη Net Zero Analytics. Επιπλέον, έλαβε το βραβείο «Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη» στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2024, ενώ δεκάδες βραβεύσεις κατέγραψαν και τα brands του ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η βιωσιμότητα απαιτεί ολοκληρωμένη στρατηγική που δημιουργεί αξία για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο όμιλος Fourlis, με σχέδιο, συνέπεια και δέσμευση στη βιωσιμότητα, διατρέχοντας κάθε πτυχή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, αναδεικνύει τον άνθρωπο ως τον σημαντικότερο «μοχλό» θετικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, αποτελεί παράδειγμα ενός σύγχρονου επιχειρηματικού ομίλου που δεν αρκείται να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής αλλά «ανοίγει» νέους δρόμους για το μέλλον.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανιψιές καταγγέλλουν τον θείο τους για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση από την παιδική τους ηλικία

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Οι άνδρες χρεώνονται για να εντυπωσιάσουν σε ρομαντικά ραντεβού

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Είμαστε δώδεκα ματς αήττητοι. So what;»

18:04LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Γιώργος Καραμίχος: «Ξερνούσα αίμα, το στομάχι μου είχε τρύπες»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Η οικογένεια του Ντένις δεν έχει καμία ενημέρωση», λέει η Κωνσταντοπούλου

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα - «Τερματίζει τον πόλεμο»

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποκαλύψεις από την πρώην του Γιαμάλ: «Ο ατζέντης του κρατά ημερολόγιο με τις γυναίκες που συναντά»

17:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άνευρη συνεδρίαση - Επιλεκτικές τοποθετήσεις - Ανέβηκαν 48 μετοχές

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλήψεις για αυτοσχέδιους αγώνες: Ποινική αντιμετώπιση για επικίνδυνη οδήγηση

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ανθρωποκεντρική στρατηγική του ομίλου Fourlis για ένα υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

17:33LIFESTYLE

Έξαλλοι οι θαυμαστές του «Law and Order» για τη δολοφονία πρωταγωνιστή στην πρεμιέρα της 27ης σεζόν

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ο ΟΣΕ παραιτείται από την προσφυγή κατά της αποζημίωσης συγγενών θύματος

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζει κάτω από την Γη και είναι πανέμορφη: Η μάχη για τη σωτηρία της σπανιότερης ορχιδέας στον κόσμο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης πιάστηκε σε LIVE μετάδοση – «Τι κάνεις στο σπίτι μου;»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Με μεγάφωνα το μήνυμα Νετανιάχου από τον ΟΗΕ στους 20 Ισραηλινούς ομήρους

16:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γλυπτά του Παρθενώνα – Τασούλας: «Κανείς δεν θα ηττηθεί εάν επανενωθούν, είναι αίτημα οικουμενικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης πιάστηκε σε LIVE μετάδοση – «Τι κάνεις στο σπίτι μου;»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις - Τι αναφέρει το αεροδρόμιο

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του» - Μαζικές αποχωρήσεις όταν ανέβηκε στο βήμα

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας, παρά το ότι έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανιψιές καταγγέλλουν τον θείο τους για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση από την παιδική τους ηλικία

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα - «Τερματίζει τον πόλεμο»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Η οικογένεια του Ντένις δεν έχει καμία ενημέρωση», λέει η Κωνσταντοπούλου

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα της NASA για το «σιωπηλό» τέλος της ζωής στη Γη - Η κρίσιμη ημερομηνία

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

13:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσε κάτω!»: Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συλλαμβάνουν 62χρονο για παράνομη υλοτομία στη Βόλβη - Δείτε βίντεο

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν μιλά για συνεκμετάλλευση: Συνεργασία «καζάν-καζάν» με τους γείτονες και μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

18:04LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Γιώργος Καραμίχος: «Ξερνούσα αίμα, το στομάχι μου είχε τρύπες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ