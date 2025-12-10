Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε άνευ προηγουμένου πρόσβαση στον απέραντο λαβύρινθο με τις σήραγγες κάτω από τη Γάζα, όπου η Χαμάς κρατούσε ομήρους και οι ανώτεροι διοικητές της οργάνωσης κρύβονταν επί μήνες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Υλικό που δημοσίευσε πρόσφατα ο IDF δείχνει τον λαβύρινθο από τα αμυδρά φωτισμένα τούνελ όπου κρατούνταν οι αιχμάλωτοι, που εκτείνεται περίπου 25 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Το οξυγόνο είναι λιγοστό σε αυτό το βάθος και η θερμότητα παγιδεύεται στους στενούς διαδρόμους που είναι γεμάτοι με εμφιαλωμένο νερό και σκουπίδια. Ένα αυτοσχέδιο μπάνιο αποκαλύπτει τις βρώμικες, αυτοσχέδιες συνθήκες όπου τα μέλη της Χαμάς άντεχαν για μήνες καθώς ο πόλεμος μαινόταν από πάνω.

«Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα τέλειο παράδειγμα του τι έκανε η Χαμάς με όλα τα χρήματα και τον εξοπλισμό που εισήχθη στη Γάζα όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι σε δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα. «Η Χαμάς τα πήρε και έχτισε μια απίστευτη υπόγεια πόλη με σκοπό την τρομοκρατία και την κράτηση ομήρων».

Ο στρατός αναφέρει ότι η σήραγγα έχει μήκος μεγαλύτερο από 7 χιλιόμετρα και βάθος έως 25 μέτρα και χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση όπλων καθώς και για μακροχρόνιες διαμονές. Ανέφερε ότι κορυφαίοι διοικητές της Χαμάς ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποιων ο Μοχάμεντ Σινουάρ, ο οποίος πιστεύεται ότι διηύθυνε τον ένοπλο βραχίονα της Χαμάς και ήταν ο νεότερος αδελφός του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Οι σήραγγες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου που εκτείνεται σε μήκος 720 χιλιομέτρων και έχει μέγιστο βάθος 74 μέτρων, αναφέρει η εφημερίδα Sun. Το Ισραήλ κάλεσε δημοσιογράφους στις πλέον κενές σήραγγες κάτω από τη Ράφα δύο μήνες αφότου τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου μια εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι πυροβολισμοί στη Γάζα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 376 Παλαιστίνιους από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους. Ο ισραηλινός στρατός έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Χαμάς ότι παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας. Τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με μέλη της Χαμάς που λέγεται ότι εξακολουθούν να κρύβονται υπόγεια σε περιοχές που η Χαμάς λέει ότι δεν μπορεί πλέον να φτάσει.

Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στο τέλος του 2023, εκτός από σπάνιες, σύντομες επισκέψεις υπό την επίβλεψη του στρατού. Στρατιώτες συνόδευσαν δημοσιογράφους μέσα σε μια σήραγγα, η οποία, όπως είπαν, ήταν μία από τις πιο σημαντικές και πολύπλοκες υπόγειες διαδρομές της Χαμάς, που συνέδεε πόλεις στην εμπόλεμη περιοχή και χρησιμοποιούνταν από κορυφαίους διοικητές της Χαμάς.

Οι δημοσιογράφοι άνοιγαν δρόμο ανάμεσα σε κρεμαστά καλώδια και πλάκες από σκυρόδεμα καλυμμένες με άμμο. Το Ισραήλ ανέφερε ότι η Χαμάς είχε κρατήσει τη σορό ενός ομήρου στην υπόγεια σήραγγα: του Χαντάρ Γκολντίν, ενός 23χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Γάζα πριν από μια δεκαετία και του οποίου τα λείψανα φυλάσσονταν εκεί.

Ισραηλινός στρατιώτης περπατά σε σήραγγα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χαμάς AP

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, η οποία προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, σε αντάλλαγμα για τους Παλαιστίνιους που κρατούνταν από το Ισραήλ. Απομένει να επιστραφεί η σορός ενός ακόμη ομήρου.

Ο στρατός δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τη σήραγγα. Θα μπορούσε να τη σφραγίσει με σκυρόδεμα, να την ανατινάξει ή να την κρατήσει για σκοπούς συλλογής πληροφοριών, μεταξύ άλλων επιλογών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα για να συζητήσει τα επόμενα βήματα στην εκεχειρία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

