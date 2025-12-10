Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων

Στα τούνελ κάτω απο τη Γάζα κρατούνταν και βασανίζονταν Ισραηλινοί όμηροι για μήνες. Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σπάνια πρόσβαση στην υπόγεια πόλη 

Newsbomb

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων

Στρατιώτες στην είδοδο των τούνελ της Χαμάς

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε άνευ προηγουμένου πρόσβαση στον απέραντο λαβύρινθο με τις σήραγγες κάτω από τη Γάζα, όπου η Χαμάς κρατούσε ομήρους και οι ανώτεροι διοικητές της οργάνωσης κρύβονταν επί μήνες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Υλικό που δημοσίευσε πρόσφατα ο IDF δείχνει τον λαβύρινθο από τα αμυδρά φωτισμένα τούνελ όπου κρατούνταν οι αιχμάλωτοι, που εκτείνεται περίπου 25 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Το οξυγόνο είναι λιγοστό σε αυτό το βάθος και η θερμότητα παγιδεύεται στους στενούς διαδρόμους που είναι γεμάτοι με εμφιαλωμένο νερό και σκουπίδια. Ένα αυτοσχέδιο μπάνιο αποκαλύπτει τις βρώμικες, αυτοσχέδιες συνθήκες όπου τα μέλη της Χαμάς άντεχαν για μήνες καθώς ο πόλεμος μαινόταν από πάνω.

tunnel.jpg

«Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα τέλειο παράδειγμα του τι έκανε η Χαμάς με όλα τα χρήματα και τον εξοπλισμό που εισήχθη στη Γάζα όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι σε δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα. «Η Χαμάς τα πήρε και έχτισε μια απίστευτη υπόγεια πόλη με σκοπό την τρομοκρατία και την κράτηση ομήρων».

Ο στρατός αναφέρει ότι η σήραγγα έχει μήκος μεγαλύτερο από 7 χιλιόμετρα και βάθος έως 25 μέτρα και χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση όπλων καθώς και για μακροχρόνιες διαμονές. Ανέφερε ότι κορυφαίοι διοικητές της Χαμάς ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ των οποιων ο Μοχάμεντ Σινουάρ, ο οποίος πιστεύεται ότι διηύθυνε τον ένοπλο βραχίονα της Χαμάς και ήταν ο νεότερος αδελφός του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

tunnel.jpg

Οι σήραγγες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου που εκτείνεται σε μήκος 720 χιλιομέτρων και έχει μέγιστο βάθος 74 μέτρων, αναφέρει η εφημερίδα Sun. Το Ισραήλ κάλεσε δημοσιογράφους στις πλέον κενές σήραγγες κάτω από τη Ράφα δύο μήνες αφότου τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου μια εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι πυροβολισμοί στη Γάζα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 376 Παλαιστίνιους από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους. Ο ισραηλινός στρατός έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Χαμάς ότι παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας. Τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με μέλη της Χαμάς που λέγεται ότι εξακολουθούν να κρύβονται υπόγεια σε περιοχές που η Χαμάς λέει ότι δεν μπορεί πλέον να φτάσει.

tunnel.jpg

Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στο τέλος του 2023, εκτός από σπάνιες, σύντομες επισκέψεις υπό την επίβλεψη του στρατού. Στρατιώτες συνόδευσαν δημοσιογράφους μέσα σε μια σήραγγα, η οποία, όπως είπαν, ήταν μία από τις πιο σημαντικές και πολύπλοκες υπόγειες διαδρομές της Χαμάς, που συνέδεε πόλεις στην εμπόλεμη περιοχή και χρησιμοποιούνταν από κορυφαίους διοικητές της Χαμάς.

Οι δημοσιογράφοι άνοιγαν δρόμο ανάμεσα σε κρεμαστά καλώδια και πλάκες από σκυρόδεμα καλυμμένες με άμμο. Το Ισραήλ ανέφερε ότι η Χαμάς είχε κρατήσει τη σορό ενός ομήρου στην υπόγεια σήραγγα: του Χαντάρ Γκολντίν, ενός 23χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Γάζα πριν από μια δεκαετία και του οποίου τα λείψανα φυλάσσονταν εκεί.

hamas tunnel israel soldier

Ισραηλινός στρατιώτης περπατά σε σήραγγα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χαμάς

AP

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, η οποία προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, σε αντάλλαγμα για τους Παλαιστίνιους που κρατούνταν από το Ισραήλ. Απομένει να επιστραφεί η σορός ενός ακόμη ομήρου.

Ο στρατός δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τη σήραγγα. Θα μπορούσε να τη σφραγίσει με σκυρόδεμα, να την ανατινάξει ή να την κρατήσει για σκοπούς συλλογής πληροφοριών, μεταξύ άλλων επιλογών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα για να συζητήσει τα επόμενα βήματα στην εκεχειρία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δήμος Αθηναίων: Χριστουγεννιάτικη Αγορά, Santa Run, δράσεις για παιδιά, δίνουν ρυθμό στις γιορτές

15:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Μπέζος & Άντον Τσέχωφ: Μια απολαυστική κωμική συνάντηση!

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Σαμψούντα η «κιτρινόμαυρη» αποστολή

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

15:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HUAWEI Christmas Deals 2025: Έξυπνα δώρα, λαμπερές προσφορές

15:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Πρέπει να με εμπιστευτείτε, εμένα και τον σύλλογο»

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Εντείνονται οι κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα: Πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με εικονική απαγωγή της Ευγενίας Μανωλίδου είχαν φτιάξει στελέχη της Novartis: Πώς αντέδρασε ο Άδωνις όταν προβλήθηκε το υλικό με αίτημα του «Μάξιμου Σαράφη»

14:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Πολίτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αποφεύχθηκε νέα κυβερνητική κρίση - «Πράσινο φως» στην επίμαχη διάταξη για την κοινωνική ασφάλιση

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος κατήγγειλε στο HR της εταιρείας συνάδελφο για τα δώρα που έλαβε στο Secret Santa

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Εντείνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο: Αποκλεισμός του μνημείου στο Καλπάκι την Πέμπτη

14:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θα περνούν «από κόσκινο» τα social media των τουριστών που θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα - Η αμφιλεγόμενη πρόταση

14:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στον Βόλο: Εγκληματική οργάνωση εφήβων παρείχε «προστασία» σε ανήλικους - Χειροπέδες σε πέντε άτομα, δύο εκ των οποίων κάτω των 18 ετών

14:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γεωργιάδης στη δίκη Novartis: Δόλιοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί όσων με κατηγόρησαν

14:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες επίθεσης κατά άνδρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα - Τον έδειραν μπροστά στα μάτια του 11χρονου παιδιού του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

12:32LIFESTYLE

Το «καρφί» της Ιωάννας Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου - «Το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνεις τρύπα να κρυφτείς»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

14:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στον Βόλο: Εγκληματική οργάνωση εφήβων παρείχε «προστασία» σε ανήλικους - Χειροπέδες σε πέντε άτομα, δύο εκ των οποίων κάτω των 18 ετών

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Πολίτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του - Δήλωνε ψεύτικο όνομα

13:19ΕΛΛΑΔΑ

H Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στο Βόλο - Η πρώτη της αντίδραση

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ