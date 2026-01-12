Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του ΠτΔ

Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του ΠτΔ μετά τον σάλο για το Videogate

Newsbomb

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του ΠτΔ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κύπρο μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε στο υπουργικό μέγαρο με το επίμαχο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε κι αφορά σε «ύποπτες» συνδιαλλαγές ανθρώπων από το περιβάλλον του προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με «σκιώδεις» επενδυτές, αλλά και για ύποπτο χρηματισμό προεκλογικών εκστρατειών.

Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, στον απόηχο του σάλου που προκάλεσε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ.

Την απόφασή του γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Χαραλάμπους

«Από την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας.

Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς. Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου. Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας. Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:46ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών στο Μαξίμου - Τι προβληματίζει τους αγρότες κι οδεύουν προς νέα ρήξη με την κυβέρνηση

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια από τον Έβρο έως τη Ζάκυνθο και την Κρήτη έφερε το κύμα ψύχους - Βίντεο, φωτογραφίες

12:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

O Γιώργος Παπαγεωργίου αναμετριέται με το εμβληματικό «1984» - Από 6 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Δίπυλον

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο αποκαλυπτικό βίντεο για το πώς γίνονταν τα τρελά πάρτι με τα πυροτεχνήματα

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Γιατί θα γίνουν δύο συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες - «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: 11χρονος κατήγγειλε τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στην Αθήνα με ηλικιωμένο άνδρα η Λόρα; Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας για την εξαφανισμένη 16χρονη

12:27ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Το πρόστιμο αν δεν έχετε στο αυτοκίνητό σας

12:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εσείς θα εμπιστευόσασταν ένα ρομπότ για να σας κάνει τις δουλειές του σπιτιού;

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού: «Μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Οπαδικό κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς βλέπει η ΕΛ.ΑΣ

12:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή νύχτα στον Ασπρόπυργο με επεισόδια μεταξύ Ρομά και αστυνομικών: Άναψαν φωτιές και πέταγαν πέτρες - Τραυματίστηκε στο κεφάλι αστυνομικός

12:13LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

12:11WHAT THE FACT

10 λίρες για να αποχαιρετίσετε φίλους και συγγενείς: Πώς λειτουργεί ο «φόρος αγκαλιάς» στα βρετανικά αεροδρόμια

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρεζά Παχλεβί: Ποιος είναι ο γιος του σάχη που θέλει να κυβερνήσει το Ιράν - Το όνειρό του να καθίσει στον «Θρόνο του Παγωνιού»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αρκαδία λόγω χιονοπτώσεων - Υποχρεωτικές αλυσίδες στην ορεινή Κορινθία

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

11:51WHAT THE FACT

Τελικά οι διατάσεις πριν τη γυμναστική αποτρέπουν όντως τους τραυματισμούς;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

12:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στην Αθήνα με ηλικιωμένο άνδρα η Λόρα; Τι έδειξαν κάμερες ασφαλείας για την εξαφανισμένη 16χρονη

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 37χρονη εκπαιδευτικό στην Εύβοια: Στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον 22χρονο σύντροφό της

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

12:11WHAT THE FACT

10 λίρες για να αποχαιρετίσετε φίλους και συγγενείς: Πώς λειτουργεί ο «φόρος αγκαλιάς» στα βρετανικά αεροδρόμια

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γροιλανδία: «Η άμυνά τους βασίζεται σε δύο έλκηθρα με σκύλους» - Τι είπε για Ρωσία και Κίνα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νοεγέννητο βρέφος: Δεν τα κατάφερε μετά από αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο - Αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας γεωλόγος εξηγεί τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο απίστευτα ξεχωριστή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ