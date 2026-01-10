Κύπρος: Νέες αποκαλύψεις για το επίμαχο βίντεο – Ο «Φλορίν Γκεοργκίου» ήταν πίσω από τις συνομιλίες

Γνωστό είναι πλέον το ρουμανικό όνομα του «ανθρώπου – σκιά» που συμμετείχε σε κάποιες από τις επαφές που έγιναν με τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχό.

Το άτομο, το οποίο μιλούσε αγγλικά με προφορά ανατολικής Ευρώπης στον διευθυντή της Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό, είχε συστηθεί ως «Φλορίν Γκεοργκίου». Η συνάντηση στην αγγλική πρωτεύουσα είχε διάρκεια 2 ωρών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Ο φερόμενος ως εκπρόσωπος της επενδυτικής εταιρείας Stratix Wealth χρησιμοποίησε το όνομα ενός σκακιστή από τη Ρουμανία, που είναι σήμερα 81 ετών, στις συναντήσεις του με συνεργάτη του προέδρου της Δημοκρατίας και δύο επιχειρηματίες.

Ο «Γκεοργκίου», σύμφωνα και με στοιχεία που είναι σε γνώση της Αστυνομίας Κύπρου, κατά το πρώτο δεκαήμερο του περασμένου Δεκεμβρίου, συνομιλούσε μέσω τηλεδιάσκεψης με τον διευθυντή του γραφείου του προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και τον Γιώργο Λακκοτρύπη.

Ο νυν στενός συνεργάτης του προέδρου και το πρώην κυβερνητικό στέλεχος συνομιλούσαν με τον αυτοπαρουσιαζόμενο ως Γκεοργκίου για περίπου 45 λεπτά. Ο Χαραλάμπους φέρεται να χρησιμοποιούσε σύνδεση από το προεδρικό (βλ. ηλεκτρονική διεύθυνση).

Ο Φλορίν Γκεοργκίου είναι το πρόσωπο που μιλούσε για 2 ώρες με τον διευθυντή, Γιώργο Χρυσοχό, στη συνάντηση του Λονδίνου, σύμφωνα με το philenews.com.

Στο μεταξύ, οι δημιουργοί του βίντεο άφησαν ίχνη σε Αζερμπαϊτζάν και Ισπανία κι ενδεχομένως να χρησιμοποίησαν διακομιστές στις συγκεκριμένες χώρες για να υλοποιήσουν τον στόχο τους.

Το χρονικό

Το επίμαχο οπτικό υλικό είδε το «φως» της δημοσιότητας την περασμένη Πέμπτη, σε λογαριασμό στο Twitter με την ονομασία Emily Thompson. Παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Με τον τρόπο που παρατίθενται οι τοποθετήσεις, προβάλλεται η εικόνα ότι το επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία, υπερβαίνοντας το –καθορισμένο από τον Νόμο– όριο του 1 εκατ. ευρώ.

Οι δημιουργοί του βίντεο παρουσίασαν την εικόνα ενός μηχανισμού ώστε εταιρείες να εισφέρουν χρηματικά ποσά στο Προεδρικό υπό διάφορες μορφές, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων και να προωθούνται αιτήματα που είχαν, ενόσω είχαν τεθεί σε εφαρμογή και οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης μετέβη στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας και έκανε καταγγελία για συρραφή των δηλώσεων με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Από την πρώτη στιγμή, η Προεδρία της Δημοκρατίας έκανε λόγο για υβριδικό πόλεμο και μονταρισμένο βίντεο. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έκθεση αναλυτών για λογαριασμό της Δημοκρατίας φανερώνει πως η επίθεση είναι ρωσικής προέλευσης.

