Αλλάζει σταδιακά ο καιρός: Ξεκινούν οι βροχές – Πότε θα υποχωρήσει η θερμοκρασία

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα δυτικά, την νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από την Τρίτη και μετά, καθώς ένα νέο σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν μέχρι και την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Την ίδια ώρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα θα είναι κατά τόπους αξιόλογες. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται πρόσκαιρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το μεσημέρι - απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους αρχικά στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.
Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αρχικά στην Κρήτη και από το απόγευμα στις Κυκλάδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην ανατολική Κρήτη ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα νότια με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός: Ξεκινούν οι βροχές – Πότε θα υποχωρήσει η θερμοκρασία

05:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά – Ποιοι θα τον δουν 50% μειωμένο

05:44ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ολονύχτιες εκρήξεις στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ και δηλώνει ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία

05:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» με 6 βραβεία - Όσα συνέβησαν στην 98η τελετή απονομής - Τα clue της βραδιάς

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

04:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Καλύτερη ταινία η «Μια μάχη μετά την άλλη»

04:44WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μιλάμε με το Ιράν, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία

04:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Live Blog – Όσκαρ 2026: Λεπτό προς λεπτό η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου – Οι νικητές και οι μεγάλες στιγμές της 98ης τελετής

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ πιέζει την Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ – Απειλεί με αναβολή της επίσκεψής του

03:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 2.000 προσλήψεις με επιχορήγηση 875 ευρώ

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι «νίκες» που προβάλλει το Ιράν είναι προϊόν προπαγάνδας και παραπληροφόρησης με AI

02:48ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 2.628 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Η εκρηκτική έναρξη του Ο'Μπράινεν με αιχμές για το σκάνδαλο Epstein - «Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας»

02:08ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό μέλλον» αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ιράν και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Βάντεφουλ: Η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

00:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξανά άτυχος ο «Greek Freak», αποχώρησε τραυματίας στη νίκη των Μπακς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Περιγραφές φρίκης: Ιρανοί πράκτορες βίασαν ομαδικά δύο νοσοκόμες επειδή βοήθησαν διαδηλωτές

05:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» με 6 βραβεία - Όσα συνέβησαν στην 98η τελετή απονομής - Τα clue της βραδιάς

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

04:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Live Blog – Όσκαρ 2026: Λεπτό προς λεπτό η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου – Οι νικητές και οι μεγάλες στιγμές της 98ης τελετής

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

05:44ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ολονύχτιες εκρήξεις στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ και δηλώνει ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το χρονικό της φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

05:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής – Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, μια αγωνιστική πριν τα playoffs

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα σε καθηγητή με χαρτί υγείας: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για τους 5 έφηβους μαθητές

05:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά – Ποιοι θα τον δουν 50% μειωμένο

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό μέλλον» αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ