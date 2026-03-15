Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από την Τρίτη - Βροχές μέχρι την Παρασκευή

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, καθώς νέο σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα με βροχές που πιθανόν να διατηρηθούν έως και την Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμη και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα ενδέχεται να είναι κατά τόπους αξιόλογες.

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εκτιμά ότι η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με βροχές, ισχυρούς ανέμους και χαμηλότερες θερμοκρασίες, με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη, παρά το γεγονός ότι πλησιάζει η εαρινή ισημερία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βροχές –έστω και παροδικές– αναμένεται να σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση σε περιοχές όπως η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Από τα μέσα της εβδομάδας οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς – βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στο δεύτερο μισό της εβδομάδας. Στη βόρεια Ελλάδα μάλιστα αυξάνονται οι πιθανότητες για παγετό τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

