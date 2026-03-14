Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

Η πολυετής φάση της La Niña στον Ειρηνικό Ωκεανό φαίνεται να εξασθενεί

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

  • Η πολυετής φάση La Niña στον Ειρηνικό εξασθενεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη ισχυρού El Niño το 2026.
  • Το El Niño επηρεάζει παγκόσμια την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, προκαλώντας αλλαγές σε θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
  • Τα μοντέλα προβλέπουν ότι το El Niño θα γίνει αισθητό το καλοκαίρι του 2026, με πιθανή εμφάνιση «Super El Niño» που προκαλεί έντονες κλιματικές αλλαγές.
  • Για την Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να είναι κοντά ή λίγο πιο θερμό από το κανονικό, χωρίς όμως σαφή ένδειξη ότι το El Niño θα καθορίσει τον καιρό.
  • Το «Super El Niño» χαρακτηρίζεται από απόκλιση θερμοκρασίας πάνω από +2°C στον τροπικό Ειρηνικό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές κλιματικές επιπτώσεις παγκοσμίως.
Μια σημαντική μεταβολή στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η πολυετής φάση της La Niña στον Ειρηνικό Ωκεανό φαίνεται να εξασθενεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός νέου και ενδεχομένως ιδιαίτερα ισχυρού El Niño μέσα στο 2026.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα από τους ωκεανούς δείχνουν ότι κάτω από την επιφάνεια του τροπικού Ειρηνικού καταγράφεται έντονη αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων. Οι επιστήμονες θεωρούν το φαινόμενο αυτό ως ένα από τα βασικά σημάδια που προηγούνται της μετάβασης στη θερμή φάση του γνωστού κλιματικού κύκλου El Niño–Southern Oscillation.

Αν η τάση θέρμανσης συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, αρκετά κλιματικά μοντέλα εκτιμούν ότι το φαινόμενο μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά και να εξελιχθεί ακόμη και σε ένα λεγόμενο «Super El Niño» μέχρι το τέλος του 2026.

Τι είναι το El Niño

Το El Niño αποτελεί τη θερμή φάση του κύκλου ENSO, ενός φυσικού φαινομένου στον τροπικό Ειρηνικό που εναλλάσσεται κάθε λίγα χρόνια ανάμεσα σε θερμές και ψυχρές περιόδους. Η ψυχρή φάση ονομάζεται La Niña.

Οι αλλαγές στη θερμοκρασία των υδάτων του Ειρηνικού δεν περιορίζονται μόνο στην περιοχή όπου εκδηλώνονται. Επηρεάζουν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταβάλλοντας τη θέση των αεροχειμάρρων και αλλάζοντας τα πρότυπα βροχοπτώσεων, καταιγίδων και θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Η μετάβαση από La Niña σε El Niño συνήθως ξεκινά όταν οι ανατολικοί εμπορικοί άνεμοι εξασθενούν ή αλλάζουν κατεύθυνση. Αυτό επιτρέπει στα θερμότερα νερά του δυτικού Ειρηνικού να κινηθούν προς τα ανατολικά, αυξάνοντας τη θερμοκρασία της επιφάνειας του ωκεανού.

Στην τρέχουσα φάση, οι επιστήμονες έχουν ήδη καταγράψει ισχυρές ριπές δυτικών ανέμων καθώς και μια μεγάλη υποθαλάσσια θερμή μάζα νερού, γνωστή ως Kelvin wave, η οποία κινείται προς τα ανατολικά και ενισχύει τη θέρμανση στον τροπικό Ειρηνικό.

Τα πρώτα σημάδια για το καλοκαίρι του 2026

Τα περισσότερα κλιματικά μοντέλα συγκλίνουν στο ότι το El Niño θα αρχίσει να γίνεται αισθητό μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Αν και η πλήρης έντασή του εκδηλώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι πρώτες αλλαγές στην ατμόσφαιρα μπορεί να εμφανιστούν ήδη από τους θερινούς μήνες.

Σε αντίστοιχες μεταβάσεις στο παρελθόν, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει την ανάπτυξη ζωνών χαμηλής πίεσης στον ανατολικό Καναδά και στον ανατολικό Ατλαντικό, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου.

Για την Ευρώπη, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το δυτικό τμήμα της ηπείρου τείνει να κινείται κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα θερμοκρασίας, ενώ η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη μπορεί να βιώσουν θερμότερες συνθήκες.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα και γενικότερα την ανατολική Μεσόγειο, η επίδραση του El Niño είναι συνήθως λιγότερο άμεση σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη.

Τα μέχρι στιγμής εποχικά μοντέλα δείχνουν ότι το καλοκαίρι του 2026 θα μπορούσε να κινηθεί κοντά ή ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα θερμοκρασίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφές σήμα ότι το φαινόμενο θα καθορίσει από μόνο του τον καιρό στη χώρα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το El Niño επηρεάζει κυρίως τα μεγάλης κλίμακας μοτίβα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και λιγότερο άμεσα τη Μεσόγειο. Παρ’ όλα αυτά, σε περιόδους ανάπτυξης του φαινομένου δεν αποκλείεται να εμφανιστούν πιο παρατεταμένα θερμά διαστήματα ή πιο ξηρές συνθήκες σε τμήματα της νότιας Ευρώπης.

Παρά τα πρώτα στοιχεία, οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα.

Τι είναι το «Super El Niño»

Ως «Super El Niño» χαρακτηρίζεται μια ιδιαίτερα ισχυρή εκδοχή του φαινομένου, όταν η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στον τροπικό Ειρηνικό ξεπερνά τους +2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα μπορεί να είναι σημαντικές, με έντονες πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές, σοβαρές ξηρασίες σε άλλες και μεγάλες αλλαγές στα μοτίβα καταιγίδων και τροπικών κυκλώνων.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα δεδομένα δείχνουν πιθανές μεγάλες αλλαγές στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα μέσα στο 2026, αν και ακόμη δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι 30 και πλέον επεμβάσεις των ΗΠΑ στην αμερικανική ήπειρο από το 1846 ως το 1932

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μωρό βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

14:20LIFESTYLE

Σταύρος Ξαρχάκος: «Νυν και Αεί» - Η παρτιτούρα της ζωής ενός δημιουργού που έδωσε ήχο στη σύγχρονη Ελλάδα

14:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής οι Ρενάτο, Πελίστρι και Ίνγκασον – Μέρος του προγράμματος ο Ντέσερς

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Δύο νεαροί κρεμάστηκαν από συρμό εν κινήσει για τέσσερις στάσεις

14:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλλοδαπός συνελήφθη στην Κακαβιά για φοροδιαφυγή

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Ισχυρή οικονομία, ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή ΝΔ

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στην ιστορία των Βίκινγκ: Πλοία που θεωρούνταν 1.000 ετών αποδεικνύονται πολύ νεότερα

13:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κίμι Αντονέλι: Το νέο μεγάλο ταλέντο της Formula 1 που έγραψε ιστορία στην Κίνα

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στην περιοχή Αλειμματάς

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη τριών αλλοδαπών για διακίνηση μεταναστών

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε πατέρα λόγω μέθης του ανήλικου παιδιού του

13:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές: Sold out κι o τελευταίος αγώνας της regular season στη Euroleague

13:09LIFESTYLE

Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα παίξω σε παράσταση με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη - Είναι μια άλλη προσωπικότητα και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε»

13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Χτύπημα στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Τα 7 καλύτερα φρούτα για περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με διαιτολόγους

13:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε στη Νέα Χαλκηδόνα

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Χτύπημα στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στον Πύργο για το θάνατο του 18χρονου Μάκη - Έπεσε από τον τρίτο όροφο

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει ο χειμώνας - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για βροχές, ανέμους και κρύο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών

09:59ΥΓΕΙΑ

Το λάθος που κάνουμε στην τουαλέτα: Γιατρός εξηγεί γιατί πρέπει να σηκώνουμε τα γόνατα

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Δύο νεαροί κρεμάστηκαν από συρμό εν κινήσει για τέσσερις στάσεις

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Τα 7 καλύτερα φρούτα για περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με διαιτολόγους

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Ισχυρή οικονομία, ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή ΝΔ

11:14ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ό,τι είχα»: Άνδρας έχασε τέσσερις κόρες από ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Νόμιμοι στόχοι» τα λιμάνια των ΗΑΕ μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ λένε οι Φρουροί της Επανάστασης - 15η ημέρα πολέμου

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε ελληνόκτητο τάνκερ στο Νοβοροσίσκ: «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί» - Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ