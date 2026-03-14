Καιρός - Ζιακόπουλος: «Χειμωνιάτικη αίσθηση» με κρύο και παροδικές βροχές την ερχόμενη εβδομάδα

Με βροχές και κρύο, και κατά τόπους ακόμη και χειμωνιάτικο σκηνικό, αναμένεται να κυλήσει ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Όπως επισημαίνει ο κορυφαίος μετεωρολόγος, αν και η ακριβής εικόνα του καιρού δεν έχει ακόμη πλήρως ξεκαθαρίσει, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η νέα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενισχυμένους ανέμους και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Το κείμενό του μάλιστα έχει τίτλο: «Εαρινή ισημερία με χειμωνιάτικη αίσθηση!».

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η αλλαγή της αίσθησης στην ατμόσφαιρα, με το θερμό σκηνικό των προηγούμενων ημερών να δίνει τη θέση του σε πιο ψυχρές αέριες μάζες, ιδιαίτερα από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται στο δεύτερο μισό της εβδομάδας. Στη βόρεια Ελλάδα μάλιστα αυξάνονται οι πιθανότητες για παγετό τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αναλυτικά, η εκτίμηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό της νέας εβδομάδας:

Βροχές

Έστω και παροδικά, θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σημαντικές από πλευράς έντασης και διάρκειας θα είναι οι βροχές στην Α. Στερεά-Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Άνεμοι

Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, ΒΑ έως ΝΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Ν. Ιόνιο). Από τα μέσα της εβδομάδας, Α-ΒΑ με ένταση η οποία στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα φθάσει τα 8 και ίσως τοπικά στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία

Σε πτώση από τα μέσα της εβδομάδας. Οι πιθανότητες παγετού ακτινοβολίας είναι αυξημένες στο δεύτερο μισό της εβδομάδας κυρίως στη Β. Ελλάδα. Προφανώς, η έντασή του δεν μπορεί να εκτιμηθεί από σήμερα.

