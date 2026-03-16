Όσκαρ 2026: Καλύτερη ταινία η «Μια μάχη μετά την άλλη»
Το απρόβλεπτο θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη», που παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της, κέρδισε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θριαμβεύοντας στη λαμπερή βραδιά που οργάνωσε η αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου, με συνολικά έξι αγαλματίδια, ανάμεσά τους αυτό για την καλύτερη σκηνοθεσία, που έλαβε ο Πολ Τόμας Άντερσον.
Επικράτησε του φιλμ «Αμαρτωλοί» -της κυριότερης αντίπαλης υποψηφιότητας, που... περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία-, καθώς και άλλων τριών που εξήρε η κριτική, των Marty Supreme, «Άμνετ» και «Μυστικός πράκτορας»
