Φωτιά στα Μέθανα: Στη μάχη τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Φωτιά σε δασική έκταση στα Μέθανα - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
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- Ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μέθανα το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Ιουνίου.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 23 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ.
- Τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.
- Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και ισχυρή.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή των Μεθάνων.
Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 23 πυροσβέστες να επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς, υποστηριζόμενοι από έξι πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ.
Στη μάχη για την κατάσβεση συμμετέχουν επίσης ισχυρές εναέριες δυνάμεις, καθώς επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών.
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