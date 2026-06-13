Φωτιά στα Μέθανα: Στη μάχη τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Snapshot Ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μέθανα το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Ιουνίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 23 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και ισχυρή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή των Μεθάνων.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 23 πυροσβέστες να επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς, υποστηριζόμενοι από έξι πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μέθανα. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2026

Στη μάχη για την κατάσβεση συμμετέχουν επίσης ισχυρές εναέριες δυνάμεις, καθώς επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών.