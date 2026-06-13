Φωτιά: Σε εξέλιξη τέσσερις πυρκαγιές σε Λουτράκι, Μέθανα, Θέρμο και Γεράνεια Όρη

Snapshot Σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας (Λουτράκι, Μέθανα, Θέρμο, Γεράνεια Όρη) εκδηλώθηκαν πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά είναι διαχειρίσιμες.

Στο Λουτράκι επιχειρούν 27 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, οχήματα, ελικόπτερο και εθελοντές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στα Μέθανα επιχειρούν 23 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, αεροσκάφη και ελικόπτερο για την κατάσβεση της φωτιάς σε δασική έκταση.

Στο Θέρμο 12 πυροσβέστες με οχήματα επιχειρούν να περιορίσουν φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση χωρίς απειλή κατοικημένων περιοχών.

Στα Γεράνεια Όρη, σε δύσβατο σημείο, επιχειρούν 25 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, οχήματα και ελικόπτερο, με την πιθανότητα η φωτιά να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τέσσερις φωτιές σε διαφορετικές περιοχές της χώρας το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6), με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να τονίζει ότι, μέχρι στιγμής, καμία από αυτές δεν εμπνέει ανησυχία, αν και όλες παραμένουν ενεργές και υπό επιτήρηση.

Λουτράκι - Σκάλωσια

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωσια του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σημαντική είναι και η συνδρομή εθελοντών καθώς και υδροφόρων ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2026

Μέθανα

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι στα Μέθανα, όπου πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μέθανα. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2026

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μέγα Δένδρο του Δήμου Θέρμου, σε χορτολιβαδική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, με στόχο τον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

agrinionews

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικημένων περιοχών.

Γεράνεια Όρη

Πυρκαγιά ξέσπασε και στα Γεράνεια Όρη, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας πάνω από τον Σχίνο, σε ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο με τη συνδρομή εθελοντών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού, λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας που καταγράφηκε στην περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι τα μέτωπα παραμένουν ενεργά, η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η εικόνα είναι διαχειρίσιμη και καμία από τις τέσσερις πυρκαγιές δεν προκαλεί προς το παρόν ιδιαίτερη ανησυχία.

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