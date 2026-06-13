Φωτιά τώρα στο Μέγα Δένδρο Θέρμου

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα για την κατάσβεση και τον περιορισμό της φωτιάς

Φωτιά τώρα στο Μέγα Δένδρο Θέρμου
agrinionews
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Μέγα Δένδρο του Δήμου Θέρμου το πρωί του Σαββάτου.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές μέχρι στιγμής.
  • Η Πυροσβεστική παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του μετώπου και βρίσκεται σε επιφυλακή.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στις πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μέγα Δένδρο του Δήμου Θέρμου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών προκειμένου να περιοριστεί πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

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agrinionews

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του μετώπου.

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agrinionews

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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