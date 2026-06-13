Φωτιά τώρα στο Μέγα Δένδρο Θέρμου

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Μέγα Δένδρο του Δήμου Θέρμου το πρωί του Σαββάτου.

Δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές μέχρι στιγμής.

Η Πυροσβεστική παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του μετώπου και βρίσκεται σε επιφυλακή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στις πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μέγα Δένδρο του Δήμου Θέρμου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών προκειμένου να περιοριστεί πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

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Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του μετώπου.

agrinionews

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.