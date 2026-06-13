Φωτιά τώρα στα Γεράνεια Όρη

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική, βραχώδη περιοχή στα Γεράνεια Όρη, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας πάνω από τον Σχίνο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 09:15 το πρωί και πιθανώς προκλήθηκε από πτώση κεραυνού.

Οι δυσχερείς συνθήκες στην απόκρημνη περιοχή δυσκολεύουν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Εθελοντές συνδράμουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Γεράνεια Όρη, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, πάνω από τον Σχίνο, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά ξεκίνησε σε δύσβατο και βραχώδες σημείο, περίπου στις 09:15 το πρωί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από πτώση κεραυνού.

Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, οι συνθήκες δυσχεραίνουν την προσέγγιση των δυνάμεων, καθώς πρόκειται για απόκρημνη και βραχώδη περιοχή. Όπως αναφέρουν πληροφορίες της πυροσβεστικής, γύρω από το σημείο έναρξης της φωτιάς το έδαφος είναι εμφανώς βρεγμένο, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα η έναρξη της πυρκαγιάς να συνδέεται με έντονη κεραυνική δραστηριότητα που καταγράφηκε στην περιοχή.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία εθελοντών που βοηθούν στο δύσκολο έργο της πυρόσβεσης.