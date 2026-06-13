Φωτιά στα Μελίσσια Αττικής - Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Φωτιά στα Μελίσσια Αττικής - Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς στα Μελίσσια Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε αστικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες σε καμινάδα μαγαζιού.

Στο σημείο επιχειρούν τρία οχήματα με 9 πυροσβέστες. Νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική αναφέρει ότι η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη.

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