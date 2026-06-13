Υπουργείο Εσωτερικών κατά Χάρη Δούκα: Να μελετήσει ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT

Πηγή της αντιπαράθεσης ο Κώδικας Πολεοδομίας - Χωροταξίας

Μάνος Χατζηγιάννης

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Χάρη Δούκα: Να μελετήσει ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT

Ο Χάρης Δούκας 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Απάντηση στις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, έδωσαν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι για ακόμη μία φορά επέλεξε να τοποθετηθεί «χωρίς να γνωρίζει επαρκώς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Αναλυτικά η απάντηση από κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών:

Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων επέλεξε να δείξει την παντελή του άγνοια για την Αυτοδιοίκηση. Για μια ακόμα φορά πριν αναφερθεί στον Κώδικα του συνιστούμε να μελετήσει (ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT). Ωστόσο για να τον διευκολύνουμε:

A. Στον πίνακα αρμοδιοτήτων στην αρμοδιότητα 6.2.1.8 αναφέρεται ρητά «οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα την εφαρμογή του Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας - Νικόλαος Ταγαράς». Παράλληλα σε ισχύ παραμένει και μετά την ψήφιση του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, το άρθρο 97Α του Καλλικράτη που ρυθμίζει επικουρικά τα ζητήματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης.

Και κυρίως:
Στον Κώδικα Πολεοδομίας - Χωροταξίας ( νόμος 5306/26), ο οποίος ψηφίστηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο άρθρο 317 αναφέρεται ρητά «Αρμόδια όργανα για την χορήγηση των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, εκτός αν ορίζεται ρητή από τις οικείες διατάξεις».

Σεβόμαστε απόλυτα τον Χάρη Δούκα ως Δήμαρχο Αθηναίων. Καλό θα είναι επιτέλους, να σεβαστεί και αυτός το πολύ σημαντικό αξίωμα το οποίο υπηρετεί και του έχουν αναθέσει οι δημότες της πόλης

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