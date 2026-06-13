Ισχυρή βροχόπτωση στο Νιού Τζέρσεϊ | Σε κίνδυνο το Βραζιλία - Μαρόκο

Προβληματισμός, ανησυχία και...επιφυλακή , εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει τα περίχωρα του σταδίου MetLife Stadium, στο Ίστ Ράδερφορντ, Νιου Τζέρσεϊ, προγραμματισμένο να φιλοξενήσει την αναμέτρηση ανάμεσα στην Βραζιλία και το Μαρόκο (14/6-01:00), για τον 3ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7).

Αυτό αναφέρει σε πρώτο της θέμα η ιστοσελίδα της βραζιλιάνικης εφημερίδας O’ Globo, σημειώνοντας ότι «αν η Βραζιλία περιμένει να αντιμετωπίσει δυσκολίες απέναντι στο Μαρόκο στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ένας επιπλέον αντίπαλος έχει ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια ότι μπορεί να μπει στο γήπεδο πριν καν από το εναρκτήριο σφύριγμα. Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση στο MetLife Stadium, στο Νιου Τζέρσεϊ, μια ισχυρή βροχή έπληξε περιοχές κοντά στο στάδιο που θα φιλοξενήσει τη μάχη για τον 3ο όμιλο. Το περιστατικό εντείνει μια ανησυχία που συνοδεύει τη διοργάνωση του τουρνουά από πριν ακόμη ξεκινήσει η διοργάνωση, τον αντίκτυπο των κλιματικών συνθηκών στους αγώνες που διεξάγονται στις ΗΠΑ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πρωτόκολλα για αθλητικές εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους είναι ιδιαίτερα αυστηρά όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνών. Εάν εντοπιστούν κεραυνοί κοντά, ο αγώνας θα διακοπεί ανεξάρτητα από τις συνθήκες του σταδίου. Η FIFA πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις των τοπικών αρχών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύουν οι κανόνες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA). Αυτοί ορίζουν ότι εάν ανιχνευθούν κεραυνοί σε απόσταση οκτώ μιλίων (12,8 χλμ.) από ένα στάδιο, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί. Όλοι οι παίκτες πρέπει να εγκαταλείψουν το γήπεδο και οι οπαδοί πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους. Μια υποχρεωτική αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών ξεκινά από εκείνο το σημείο. Κάθε φορά που χτυπά κεραυνός κοντά, η αντίστροφη μέτρηση μηδενίζεται. Μετά το ημίωρο, οι οπαδοί μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους και οι παίκτες κάνουν μια σύντομη προθέρμανση.

Να σημειωθεί ότι το MetLife Stadium, για τις ανάγκες της διοργάνωσης ονομάζεται και New York New Jersey Stadium.