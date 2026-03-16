Βραβεία Όσκαρ 2026: Η εκρηκτική έναρξη του Ο'Μπράινεν με αιχμές για το σκάνδαλο Epstein

Μία εκρηκτική έναρξη με «πειράγματα» και χιουμοριστικό σχολιασμό της επικαιρότητας έκανε ο Conan O'Brien στην στην 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, με τον παρουσιαστή να μην αφήνει ασχολίαστη την εμπλοκή του «έκπτωτου πρίγκιπα» Άντριου στο σκάνδαλο Epstein.

Μερικά από τα αστεία του O'Brien που φαίνεται να προκάλεσαν τα περισσότερα γέλια:

  • Έκανε ένα πείραγμα σχετικά με την διαμάχη «όπερα και μπαλέτο» γύρω από τον Timothée Chalamet, λέγοντας ότι η τζαζ ήταν δυσαρεστημένη που έμεινε εκτός.
  • Αναφερόμενος στη συχνά συζητημένη στάση του CEO του Netflix, Ted Sarandos, σχετικά με το παραδοσιακό «παράθυρο» προβολής στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Ο’Μπράιεν αστειεύτηκε ότι είναι «η πρώτη φορά του Sarandos σε κινηματογράφο!».
  • Για τις υποψήφιες ταινίες Hamnet και Bugonia σχολίασε πως «ακούγονται σαν φτηνές μάρκες αλλαντικών».
  • Αναφερόμενος στο εναλλακτικό halftime show του φετινού Super Bowl, είπε στο κοινό: «Να σας προειδοποιήσω ότι απόψε ίσως γίνει λίγο πολιτικό. Και αν αυτό σας κάνει να νιώθετε άβολα, υπάρχει μια εναλλακτική τελετή Όσκαρ με παρουσιαστή τον Kid Rock στο Dave & Buster's πιο κάτω στον δρόμο».

Ο O'Brien αναφέρθηκε επίσης στη συμπρωταγωνίστριά του Rose Byrne, με την οποία εμφανίζεται στην ταινία «If I Had Legs I’d Kick You». «Ναι, είναι δύσκολο να παίξεις σε σκηνή με κάποιον για τον οποίο είχες πάντα τεράστιο crush, αλλά Ρόουζ, τα πήγες φανταστικά. Αξιοθαύμαστη αυτοσυγκράτηση», αστειεύτηκε.

Τέλος, φάνηκε να κάνει έμμεση αναφορά στον τέως πρίγκιπα Άντριου και τα αρχεία του Jeffrey Epstein, χωρίς να τους κατονομάσει. Σημείωσε ότι κανένας Βρετανός δεν ήταν υποψήφιος στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού ή Α΄ Γυναικείου Ρόλου, λέγοντας ότι εκπρόσωπος της Βρετανίας σχολίασε: «Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας».

